Завершення війни за день, мита й розширення влади. Головне з інтервʼю Трампа Time про 100 днів на посту

Президент США Дональд Трамп заявив, що «фігурально» говорив про завершення війни в Україні в перший же день на посаді. Про це він сказав в інтервʼю Time . Він додав, що вірить у те, що досягнення миру можливе і війна в Україні не триватиме довго.

Ключові факти

Обіцянка завершити війну в Україні за день. За словами Трампа, він «казав це образно і сказав це як перебільшення». «Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що це закінчиться», – сказав він.

За словами Трампа, він «казав це образно і сказав це як перебільшення». «Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що це закінчиться», – сказав він. Вступ України до НАТО. Трамп не думає, що Україна зможе вступити до альянсу. За його словами, «війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби це не було піднято, було б набагато більше шансів, що б вона не почалася».

Трамп не думає, що Україна зможе вступити до альянсу. За його словами, «війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби це не було піднято, було б набагато більше шансів, що б вона не почалася». Крим. За словами президента США, «Крим відійшов до росіян», але цього начебто не сталося б, якби він у той час був президентом. Трамп заявив, що «Крим залишиться з Росією, і Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це було з ними довгий час».

За словами президента США, «Крим відійшов до росіян», але цього начебто не сталося б, якби він у той час був президентом. Трамп заявив, що «Крим залишиться з Росією, і Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це було з ними довгий час». Готовність сторін до миру. Трамп вважає, що президент РФ Володимир Путін зможе укласти мирну угоду. «Ми мали дуже гарні переговори, і ми дуже близькі до угоди»,– сказав він. Також він вважає, що укладання мирної угоди можливе під час перебування на посаді президента Володимира Зеленського. «Так, я вірю. Він зараз президент, і я думаю, що ми укладемо угоду», – додав він.

Трамп вважає, що президент РФ Володимир Путін зможе укласти мирну угоду. «Ми мали дуже гарні переговори, і ми дуже близькі до угоди»,– сказав він. Також він вважає, що укладання мирної угоди можливе під час перебування на посаді президента Володимира Зеленського. «Так, я вірю. Він зараз президент, і я думаю, що ми укладемо угоду», – додав він. Розширення повноважень президента США і оцінка 100 днів . Відповідаючи на запитання журналіста, Трамп заявив, що не відчуває, що розширює свої повноваження, і відкинув закиди про концентрацію більшої влади в руках президента. Свої перші 100 днів на посаді він назвав «успішними».

. Відповідаючи на запитання журналіста, Трамп заявив, що не відчуває, що розширює свої повноваження, і відкинув закиди про концентрацію більшої влади в руках президента. Свої перші 100 днів на посаді він назвав «успішними». Мита. На думку Трампа, якщо через рік у США, як і раніше, будуть високі мита на імпорт іноземних товарів, це буде «повна перемога», тому що країна зароблятиме гроші. «Ви просто поки що цього не знаєте, але це колосальний успіх, те, що відбувається. Ми отримуємо мільярди та мільярди доларів, гроші, які ми ніколи не отримували раніше», – пояснив він.

Контекст

Трамп, який хоче, щоб його запамʼятали як миротворця, неодноразово заявляв, що хоче покласти край «кровопролиттю» в Україні, який його адміністрація називає «проксі-війною» між Сполученими Штатами та Росією.

14 квітня Трамп звинуватив Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена у розв’язанні війни. Того самого дня він додав, що конфлікт в Україні став наслідком «некомпетентності» трьох лідерів, додавши до цього списку президента РФ Володимира Путіна.

18 квітня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США припинять свої зусилля про досягнення мирної угоди між Росією та Україною протягом кількох днів, якщо не буде явних ознак можливості укладення домовленості.

Того ж дня і президент США заявив, що США вийдуть із переговорного процесу щодо врегулювання війни Росії проти України, якщо сторони «ускладнюватимуть» завершення війни. «Ми відступимо, якщо сторони ускладнюватимуть завершення війни в Україні, але сподіваюся, що до цього не дійде… У нас є справді гарний шанс досягти угоди між Росією та Україною», – сказав він.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, у США рейтинг громадського схвалення президента Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому – 42%, оскільки американці насторожені його зусиллями з розширення своєї влади.