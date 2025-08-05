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Україна розробила проєкт угоди зі США про співпрацю у сфері дронів – Зеленський

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Україна розробила проєкт угоди зі США про співпрацю в галузі безпілотних технологій і готова до його обговорення та підписання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з американським президентом Дональдом Трампом 5 серпня.

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Деталі 

  • «Ми обговорили двосторонню оборонну співпрацю. Українська сторона підготувала проєкт угоди щодо дронів, і ми готові до детального обговорення та підписання», – зазначив Зеленський. Він назвав цю угоду потенційно «однією з найпотужніших».
  • Під час розмови лідери також торкнулися питань припинення війни, нових санкцій проти Росії та військової підтримки України.

Контекст 

У липні президент Зеленський повідомив, що з президентом США обговорюється можливість укладення масштабної угоди, за якою США купуватимуть бойові дрони, випробувані в Україні, в обмін на постачання американського озброєння Києву. 

Він зазначив, що під час останніх переговорів із Трампом ішлося про співпрацю в авіаційних технологіях, де Україна готова передати досвід, набутий за три роки війни з Росією. 

За словами Зеленського, сума угоди може становити від $10 до $30 млрд.

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