Україна розробила проєкт угоди зі США про співпрацю в галузі безпілотних технологій і готова до його обговорення та підписання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з американським президентом Дональдом Трампом 5 серпня.

Деталі

«Ми обговорили двосторонню оборонну співпрацю. Українська сторона підготувала проєкт угоди щодо дронів, і ми готові до детального обговорення та підписання», – зазначив Зеленський. Він назвав цю угоду потенційно «однією з найпотужніших».

Під час розмови лідери також торкнулися питань припинення війни, нових санкцій проти Росії та військової підтримки України.

Контекст

У липні президент Зеленський повідомив, що з президентом США обговорюється можливість укладення масштабної угоди, за якою США купуватимуть бойові дрони, випробувані в Україні, в обмін на постачання американського озброєння Києву.

Він зазначив, що під час останніх переговорів із Трампом ішлося про співпрацю в авіаційних технологіях, де Україна готова передати досвід, набутий за три роки війни з Росією.

За словами Зеленського, сума угоди може становити від $10 до $30 млрд.