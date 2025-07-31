Верховная Рада 31 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №10258 о ветеранском предпринимательстве, предусматривающем льготное кредитование, компенсации, гранты, аренду госимущества без аукциона и приоритет в госзакупках. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
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Подробности
- Закон поддержали 279 народных депутатов. Документ закрепляет определение ветеранского предпринимательства и устанавливает комплексную систему государственной поддержки.
- Субъектами ветеранского бизнеса признаются: ветераны как ФЛП или самозанятые лица; юридические лица, где все члены – ветераны или владеют 100% уставного капитала.
Что предусматривает законопроект:
- льготное кредитование; компенсации процентных ставок;
- грантовые программы и государственные гарантии;
- аренду госимущества без аукциона;
- приоритет в гос- и региональных закупках через зарезервированные контракты (до 5% бюджета);
- доступ к международным финансовым программам и тендерам;
- организацию обучения и упрощение разрешительных процедур для ветеранов и демобилизованных лиц.
Контекст
Законопроект №10258 «О ветеранском предпринимательстве» в первом чтении парламент поддержал в октябре прошлого года. Документ был разработан юристами и экспертами Украинского ветеранского фонда при поддержке программы Украинский Фонд Быстрого Реагирования IREX.
В 2024 году Украинский ветеранский фонд, ссылаясь на собственный опрос, заявлял, что более половины украинских ветеранов хотят иметь собственное дело, чтобы не сталкиваться с дискриминацией от работодателей и будущих коллег. Если же у ветерана инвалидность, то в этом случае нехватка знаний среди работодателей приводит лишь к большему недоверию. В общей сложности 7% украинских ветеранов и действующих военных планируют связать жизнь с армией после победы.
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