Верховная Рада 31 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №10258 о ветеранском предпринимательстве, предусматривающем льготное кредитование, компенсации, гранты, аренду госимущества без аукциона и приоритет в госзакупках. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Подробности

Закон поддержали 279 народных депутатов. Документ закрепляет определение ветеранского предпринимательства и устанавливает комплексную систему государственной поддержки.

Субъектами ветеранского бизнеса признаются: ветераны как ФЛП или самозанятые лица; юридические лица, где все члены – ветераны или владеют 100% уставного капитала.

Что предусматривает законопроект:

льготное кредитование; компенсации процентных ставок;

грантовые программы и государственные гарантии;

аренду госимущества без аукциона;

приоритет в гос- и региональных закупках через зарезервированные контракты (до 5% бюджета);

доступ к международным финансовым программам и тендерам;

организацию обучения и упрощение разрешительных процедур для ветеранов и демобилизованных лиц.

Контекст

Законопроект №10258 «О ветеранском предпринимательстве» в первом чтении парламент поддержал в октябре прошлого года. Документ был разработан юристами и экспертами Украинского ветеранского фонда при поддержке программы Украинский Фонд Быстрого Реагирования IREX.

В 2024 году Украинский ветеранский фонд, ссылаясь на собственный опрос, заявлял, что более половины украинских ветеранов хотят иметь собственное дело, чтобы не сталкиваться с дискриминацией от работодателей и будущих коллег. Если же у ветерана инвалидность, то в этом случае нехватка знаний среди работодателей приводит лишь к большему недоверию. В общей сложности 7% украинских ветеранов и действующих военных планируют связать жизнь с армией после победы.