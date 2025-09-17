Державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей «ПлейСіті» розпочало видачу ліцензій для грального бізнесу, повідомила пресслужба відомства 17 вересня. За інформацією агентства, це рішення сприятиме залученню до державного бюджету приблизно 50 млн грн додаткових коштів.

Деталі

Такий крок став можливим після внесення урядом змін до ліцензійних умов у сфері азартних ігор.

Ліцензії надаватимуться за кількома напрямами:

для онлайн-казино;

для B2B-виробників програмного забезпечення;

для грального обладнання.

У «ПлейСіті» наголошують, що мета нововведень – сформувати прозорий і цивілізований ринок з чіткими правилами та єдиними стандартами для всіх учасників.

Контекст

Ліцензійні умови для грального бізнесу не оновлювалися з 2013 року, через що державний бюджет щороку втрачав десятки мільйонів гривень через несплату ліцензійних платежів, повідомили в агентстві «ПлейСіті». Нові умови дозволять державі контролювати рух коштів і мінімізувати ухилення від податків.

Кабмін 31 серпня затвердив постанову про створення державних реєстрів, які інтегрують у Державну систему онлайн-моніторингу для верифікації даних про організаторів азартних ігор у реальному часі.

«ПлейСіті» разом із Мінцифрою розробило нові ліцензійні умови для перезапуску ринку лотерей, щоб зробити його прозорим і контрольованим. Реформа має детінізувати ринок і залучити до бюджету до 10 млрд грн щорічно.

На початку вересня «ПлейСіті» оголосило тендер на розробку Державної системи онлайн-моніторингу вартістю 30 млн грн.

12 вересня Кабмін оновив правила ліцензування грального бізнесу, посиливши вимоги до організаторів. Детальніше про нововведення читайте тут.