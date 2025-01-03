Колишнього помічника Гетманцева звільнили з керівництва податкової служби

Кабінет міністрів на своєму першому засіданні у 2025 році ухвалив рішення звільнити Євгенія Сокура з посади в.о. заступника голови Державної податкової служби України. Про це йдеться у повідомленні урядового Telegram-каналу «Уряд online». Раніше Сокур був помічником народного депутата Данила Гетманцева.

Деталі

Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження №353 від 7 травня 2022 року про тимчасове покладення виконання обовʼязків заступника голови Державної податкової служби на Євгенія Сокура..

Інформацію про Сокура вже прибрали з розділу «Керівництво» на офіційному сайті ДПС.

Контекст

Євгеній Сокур, який обіймав посаду в.о. заступника голови ДПС з травня 2022 року, раніше працював помічником народного депутата, голови комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Сам нардеп заявляв, що Сокур був призначений на цю посаду через нібито відсутність інших кандидатів. Він заперечував інформацію про те, що Сокур курує систему моніторингу ризикових податкових накладних.

Офіційно одним із напрямків роботи Сокура в Державній податковій службі була цифровізація системи.

У серпні 2023 року Національна поліція повідомила про спробу замаху на Євгенія Сокура. Данило Гетманцев тоді повідомив, що замах на заступника голови Державної податкової служби вдалося запобігти завдяки оперативним діям карного розшуку. 21 серпня 2023 року суд обрав запобіжні заходи для затриманих у справі про спробу замаху на Євгенія Сокура.