Польські Unimot і PZL Sędziszów та український партнер 21 липня заснували компанію PZL Defence для виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та антидронових систем. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

24 липня було підписано лист про наміри щодо стратегічного співробітництва. Unimot отримає 40% акцій PZL Defence за 400 000 злотих після реєстрації в Державному судовому реєстрі. PZL Sędziszów матиме 10%, український партнер – 50%.

PZL Defence планує виробляти цивільні дрони, а після отримання ліцензії – військові дрони та антидронові системи для захисту критичної інфраструктури. PZL Sędziszów надасть виробничі потужності та досвід у точній інженерії, зокрема фільтри для військової техніки. Український партнер привносить бойовий досвід.

У компанії створять R&D-центр для розробки розвідувальних дронів, дронів-перехоплювачів, дронів-камікадзе та антидронових систем.

Контекст

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість досягла вражаючого прогресу: обсяги виробництва озброєнь зросли у 35 разів, а річний потенціал галузі сягнув $35 млрд.

За словами ексміністра оборони Рустема Умєрова, 30% зброї, що використовується українськими військовими на фронті, вироблено в Україні. Згідно з даними Мінстратегпрому, близько 800 підприємств оборонної промисловості у 2024 році виготовили зброю на суму приблизно $9 млрд.

Держава активно інвестує у високотехнологічні напрями, зокрема ракетні програми та виробництво боєприпасів. Приватні компанії, своєю чергою, характеризуються гнучкістю та швидким реагуванням на потреби фронту.

У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На закупівлю дронів цього року виділено понад 110 млрд грн, з яких більш ніж 102 млрд грн буде спрямовано через Агенцію оборонних закупівель.