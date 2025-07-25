Польські Unimot і PZL Sędziszów та український партнер 21 липня заснували компанію PZL Defence для виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та антидронових систем. Про це повідомила пресслужба компанії.
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Деталі
- 24 липня було підписано лист про наміри щодо стратегічного співробітництва. Unimot отримає 40% акцій PZL Defence за 400 000 злотих після реєстрації в Державному судовому реєстрі. PZL Sędziszów матиме 10%, український партнер – 50%.
- PZL Defence планує виробляти цивільні дрони, а після отримання ліцензії – військові дрони та антидронові системи для захисту критичної інфраструктури. PZL Sędziszów надасть виробничі потужності та досвід у точній інженерії, зокрема фільтри для військової техніки. Український партнер привносить бойовий досвід.
- У компанії створять R&D-центр для розробки розвідувальних дронів, дронів-перехоплювачів, дронів-камікадзе та антидронових систем.
Контекст
За менш ніж три роки українська оборонна промисловість досягла вражаючого прогресу: обсяги виробництва озброєнь зросли у 35 разів, а річний потенціал галузі сягнув $35 млрд.
За словами ексміністра оборони Рустема Умєрова, 30% зброї, що використовується українськими військовими на фронті, вироблено в Україні. Згідно з даними Мінстратегпрому, близько 800 підприємств оборонної промисловості у 2024 році виготовили зброю на суму приблизно $9 млрд.
Держава активно інвестує у високотехнологічні напрями, зокрема ракетні програми та виробництво боєприпасів. Приватні компанії, своєю чергою, характеризуються гнучкістю та швидким реагуванням на потреби фронту.
У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На закупівлю дронів цього року виділено понад 110 млрд грн, з яких більш ніж 102 млрд грн буде спрямовано через Агенцію оборонних закупівель.
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