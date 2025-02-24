Польський суд призначив управителя для акцій власника українського Ідея Банку

Польський суд 14 лютого ухвалив рішення про призначення управителя для активів бізнесмена Лукаша Чарнецького у фінансовому холдингу Getin Holding, якому належить 100% українського Ідея Банку. Про це повідомляє Puls Biznesu 24 лютого.
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Деталі
- Призначений управитель отримав контроль над 20,5 млн акцій (10,79%) холдингу, безпосередньо належних Чарнецькому та 64,8 млн акцій (34,17%), якими він володіє через нідерландську інвестиційну компанію LC Corp.
- Із клопотанням про це рішення звернувся Марцін Кубічек, арбітражний керуючий збанкрутілого Idea Bank (Польща). Він заявив, що цей крок допоможе відшкодувати збитки кредиторам, серед яких – власники облігацій GetBack. Ця польська компанія з управління боргами збанкрутувала у 2018 році через фінансові махінації, а її облігації продавалися через Idea Bank.
- Ринкова вартість заблокованого пакета акцій Getin Holding оцінюється у 57 млн злотих (приблизно $14 млн). Найціннішим активом холдингу є Ідея Банк Україна, який найближчим часом може перейти під контроль Сергія Тігіпка. Триває його продаж, а до кінця лютого необхідно виконати одну з ключових умов для завершення угоди.
- Через суд від Лешека Чарнецького та LC Corp вимагають виплати майже 1 млрд злотих (близько $250 млн) на користь збанкрутілого банку. Йдеться про втрати, пов’язані з падінням вартості акцій VB Leasing та незаконним отриманням понад 100 млн злотих ($25 млн) у вигляді дивідендів.
Контекст
У 2020 році власник польського Idea Bank Лешек Чарнецький опинився під слідством польських правоохоронців, а сам банк через боргові проблеми передали одному з найбільших банків країни – Pekao S.A. Втім, як пояснювали у Getin Holding для Forbes, український Ідея Банк був відокремлений від польського Idea Bank, тому розслідування не вплинуло на його діяльність в Україні.
У лютому 2022 року, на тлі повномасштабного вторгнення, Getin Holding повідомив на Варшавській біржі про зрив угоди з продажу Ідея Банку ПУМБу Ріната Ахметова.
У березні 2023 року Національний банк України визнав ділову репутацію Getin Holding і його власника Чарнецького небездоганною. У зв’язку з цим НБУ тимчасово позбавив холдинг права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку та надав один рік для виправлення порушень. Однак після закінчення терміну Нацбанк відмовився повернути право голосу холдингу.
НБУ призначив довірчим управителем Ідея Банку президента Польсько-української господарської палати Яцека Пєхоту.
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