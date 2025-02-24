Польський суд призначив управителя для акцій власника українського Ідея Банку

Польський суд 14 лютого ухвалив рішення про призначення управителя для активів бізнесмена Лукаша Чарнецького у фінансовому холдингу Getin Holding, якому належить 100% українського Ідея Банку. Про це повідомляє Puls Biznesu 24 лютого.

Деталі

Призначений управитель отримав контроль над 20,5 млн акцій (10,79%) холдингу, безпосередньо належних Чарнецькому та 64,8 млн акцій (34,17%), якими він володіє через нідерландську інвестиційну компанію LC Corp.

Із клопотанням про це рішення звернувся Марцін Кубічек, арбітражний керуючий збанкрутілого Idea Bank (Польща). Він заявив, що цей крок допоможе відшкодувати збитки кредиторам, серед яких – власники облігацій GetBack. Ця польська компанія з управління боргами збанкрутувала у 2018 році через фінансові махінації, а її облігації продавалися через Idea Bank.

Ринкова вартість заблокованого пакета акцій Getin Holding оцінюється у 57 млн злотих (приблизно $14 млн). Найціннішим активом холдингу є Ідея Банк Україна, який найближчим часом може перейти під контроль Сергія Тігіпка. Триває його продаж, а до кінця лютого необхідно виконати одну з ключових умов для завершення угоди.

Через суд від Лешека Чарнецького та LC Corp вимагають виплати майже 1 млрд злотих (близько $250 млн) на користь збанкрутілого банку. Йдеться про втрати, пов’язані з падінням вартості акцій VB Leasing та незаконним отриманням понад 100 млн злотих ($25 млн) у вигляді дивідендів.

Контекст

У 2020 році власник польського Idea Bank Лешек Чарнецький опинився під слідством польських правоохоронців, а сам банк через боргові проблеми передали одному з найбільших банків країни – Pekao S.A. Втім, як пояснювали у Getin Holding для Forbes, український Ідея Банк був відокремлений від польського Idea Bank, тому розслідування не вплинуло на його діяльність в Україні.

У лютому 2022 року, на тлі повномасштабного вторгнення, Getin Holding повідомив на Варшавській біржі про зрив угоди з продажу Ідея Банку ПУМБу Ріната Ахметова.

У березні 2023 року Національний банк України визнав ділову репутацію Getin Holding і його власника Чарнецького небездоганною. У зв’язку з цим НБУ тимчасово позбавив холдинг права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку та надав один рік для виправлення порушень. Однак після закінчення терміну Нацбанк відмовився повернути право голосу холдингу.

НБУ призначив довірчим управителем Ідея Банку президента Польсько-української господарської палати Яцека Пєхоту.