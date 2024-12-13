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Польсько-українська Modern Expo поставила перші поштомати для британської Royal Mail (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes
Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Польсько-українська компанія Modern Expo поставила перші поштомати у межах партнерства з британською поштовою службою Royal Mail. Про це повідомила пресслужба Modern Expo 12 грудня. На початку 2025 року Royal Mail планує відкрити 250 поштоматів, пише The Telegraph.

Деталі 

  • Modern Expo реалізувала перший великий етап співпраці з Royal Mail – менш ніж за три місяці, повідомила пресслужба компанії.
  • За цей час сторони провели десятки індивідуальних зустрічей та воркшопів, на яких обговорювалися дизайн продукту, локації, турбота про клієнтів, UX/UI тощо. Представники британської компанії відвідали виробництво Modern Expo, йдеться у повідомленні.
  • Перші поштомати вже встановлені біля історичного поштового центру Маунт-Плезант у Лондоні.
Польсько-українська Modern Expo поставила перші поштомати для британської Royal Mail (фото) /Фото 1

Нові поштомати Royal Mail. Фото: пресслужба Modern Expo

Польсько-українська Modern Expo поставила перші поштомати для британської Royal Mail (фото) /Фото 2

Нові поштомати Royal Mail. Фото: пресслужба Modern Expo

Фото Facebook Andriy Fedoriv

Нові поштомати Royal Mail. Фото: пресслужба Modern Expo Фото Фото Facebook Andriy Fedoriv

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Пряма мова

«Початок неймовірної співпраці між Royal Mail та Modern Expo – новий етап нашого спільного шляху до створення майбутнього! Дякую всім командам за плідну роботу та відданість спільній меті», – прокоментував подію Петро Пилипюк.

Контекст

Royal Mail планує конкурувати з Amazon. Встановлення поштоматів є частиною стратегії компанії з модернізації та розширення мережі, оскільки попит на посилки зростає, а обсяги листів скорочуються. За останні 20 років щорічна кількість відправлених листів скоротилася з 20 до 7 млрд, а до 2029 року очікується зниження до 4 млрд.

Зараз близько 70% доходів Royal Mail надходить від доставки посилок. Однак компанія стикається з конкуренцією від Amazon, DPD, Evri та InPost. Для посилення позицій Royal Mail чеський мільярдер Даніель Кршетінський інвестує £800 млн у встановлення 20 000 поштоматів, що значно перевищує мережу Amazon із 5000 точок. 

Міжнародний холдинг Modern Expo – провідний виробник торговельного обладнання в Центральній і Східній Європі з головним офісом у Луцьку. Компанія має понад 2500 працівників у 7 країнах та експортує продукцію до більш ніж 75 країн.

Про те, як польсько-українській компанії Modern Expo вдалося стати лідером ринку торговельного обладнання в Європі, читайте у матеріалі Forbes.

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