Пріоритетом фінансування програми Ukraine Facility у 2025 році стало будівництво та реконструкція медичних закладів, на які виділили 37% від загальної суми укладених контрактів, а саме 2,5 млрд грн. Про це йдеться у дослідженні Dozorro TI Ukraine. Програма Ukraine Facility передбачає €50 млрд макрофінансової допомоги від ЄС до 2027 року на стабільність, реформи та відновлення України.