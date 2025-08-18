Пріоритетом фінансування програми Ukraine Facility у 2025 році стало будівництво та реконструкція медичних закладів, на які виділили 37% від загальної суми укладених контрактів, а саме 2,5 млрд грн. Про це йдеться у дослідженні Dozorro TI Ukraine. Програма Ukraine Facility передбачає €50 млрд макрофінансової допомоги від ЄС до 2027 року на стабільність, реформи та відновлення України.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- З початку року проєкт Dozorro зафіксував понад 2 000 закупівель на загальну суму 14,3 млрд грн за кошти партнерів, з яких близько тисячі завершено, а сума укладених контрактів становить 6,8 млрд грн.
- Серед ключових медичних проєктів – реконструкція Центру дитячої кардіології та кардіохірургії у Києві вартістю 695 млн грн, що включає відновлення лікувального корпусу №1 з прибудовою та зведення багатопрофільного корпусу.
- Також 600 млн грн спрямовано на модернізацію будівель Центру ендокринної хірургії, а низка інших контрактів цього закладу також фінансується через Ukraine Facility.
- На будівництво укриттів для шкіл і дитячих садків виділено 2 млрд грн, що становить приблизно 30% від загальної суми. Найбільший контракт – зведення захисної споруди на 500 осіб для Слобожанського ліцею на Харківщині вартістю 158 млн грн. Ще один значний проєкт – укриття для Шарівського ліцею на Харківщині за 125,2 млн грн.
- Окрім медичних закладів та укриттів, кошти Ukraine Facility пішли на освітні закупівлі, зокрема ремонт харчоблоків, закупівлю шкільних автобусів та мультимедійного обладнання.
- Водночас аналітики Dozorro заявили, що виявили можливі завищення цін. У будівництві укриттів для ліцеїв у Верхівцевому (Дніпропетровщина) та Вигоді (Одещина) потенційні переплати становлять 9,6 млн грн і 9 млн грн відповідно. У закупівлі для Київського центру дитячої кардіології ймовірне завищення на 10 млн грн стосується цін на гідроізоляційні мати, тротуарну плитку, фарбу та інші матеріали.
- Лідерами за вартістю укладених договорів є Київська, Рівненська та Харківська області. Найбільші замовники – ДНП «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».
Контекст
Програма Ukraine Facility передбачає €50 млрд макрофінансової допомоги від ЄС до 2027 року для підтримки стабільності, реформ та відновлення України. Ці кошти надаються за умови виконання визначених зобов’язань. Наразі до державного бюджету України надійшло €19,6 млрд у межах цієї ініціативи. У 2025 році заплановано залучити близько €12,5 млрд, з яких €3,5 млрд уже отримано.
Європейський Союз залишається найбільшим донором бюджетної підтримки України, надавши €53,5 млрд за понад три роки.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.