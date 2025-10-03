Поставки американского оружия Украине могут задержаться из-за шатдауна в США – первого за семь лет прекращения работы правительства. Обсуждения военной поддержки Киева со стороны США приостановились после того, как 30 сентября американское правительство прекратило работу. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в украинском правительстве.
Подробности
- Сотни тысяч федеральных работников в США отправлены в вынужденные отпуска. Накануне, 29 сентября, украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями Белого дома относительно соглашения об обмене технологиями беспилотников на американские роялти.
- Однако из-за шатдауна переговоры оказались в подвешенном состоянии, а федеральным работникам приказали оставаться дома.
- «Я не понимаю, как они смогут продолжить», – отметил источник в украинском правительстве в комментарии The Telegraph.
- Все запланированные проекты «несколько пострадали», пишет издание, поскольку представители Пентагона, Государственного департамента и Белого дома не проводят встреч.
- Другие украинские делегации, которые планировали прибыть в ближайшие недели, сейчас пересматривают свои планы, пишет The Telegraph.
Контекст
Между республиканцами и демократами продолжается конфликт относительно $1,7 трлн «дискреционных» расходов, составляющих четверть общего бюджета США в $7 трлн. Другие средства направляются на медицину, пенсии и обслуживание государственного долга, достигшего $37,5 трлн.
Последний правительственный шатдаун в США состоялся в декабре 2018 года при президентстве Дональда Трампа и продлился 34 дня. С 1976 года правительство прекращало работу 21 раз. В марте Конгресс США в последний момент предотвратил очередной шатдаун, когда Сенат одобрил законопроект Палаты представителей о финансировании правительства. Однако это решение подчеркнуло серьезные разногласия внутри Демократической партии, а лидера демократов в Сенате подвергли критике из-за компромисса.
С момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года США не оказывали Украине военную помощь. НАТО ввело механизм PURL для быстрой поставки оружия Украине. По этой системе Украина формирует перечень потребностей, а союзники закупают или передают оружие. В рамках PURL страны НАТО обязались выделить $2 млрд: Нидерланды – €500 млн, Дания, Норвегия, Швеция – $500 млн, Германия – $500 млн, Канада – $500 млн. Зеленский сообщил, что Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург готовы финансировать следующий пакет. В общей сложности планируется $10 млрд военной поддержки.
