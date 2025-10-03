Поставки американского оружия Украине могут задержаться из-за шатдауна в США – первого за семь лет прекращения работы правительства . Обсуждения военной поддержки Киева со стороны США приостановились после того, как 30 сентября американское правительство прекратило работу. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Подробности

Сотни тысяч федеральных работников в США отправлены в вынужденные отпуска. Накануне, 29 сентября, украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями Белого дома относительно соглашения об обмене технологиями беспилотников на американские роялти.

Однако из-за шатдауна переговоры оказались в подвешенном состоянии, а федеральным работникам приказали оставаться дома.

«Я не понимаю, как они смогут продолжить», – отметил источник в украинском правительстве в комментарии The Telegraph.

Все запланированные проекты «несколько пострадали», пишет издание, поскольку представители Пентагона, Государственного департамента и Белого дома не проводят встреч.

Другие украинские делегации, которые планировали прибыть в ближайшие недели, сейчас пересматривают свои планы, пишет The Telegraph.

Контекст

Между республиканцами и демократами продолжается конфликт относительно $1,7 трлн «дискреционных» расходов, составляющих четверть общего бюджета США в $7 трлн. Другие средства направляются на медицину, пенсии и обслуживание государственного долга, достигшего $37,5 трлн.

Последний правительственный шатдаун в США состоялся в декабре 2018 года при президентстве Дональда Трампа и продлился 34 дня. С 1976 года правительство прекращало работу 21 раз. В марте Конгресс США в последний момент предотвратил очередной шатдаун, когда Сенат одобрил законопроект Палаты представителей о финансировании правительства. Однако это решение подчеркнуло серьезные разногласия внутри Демократической партии, а лидера демократов в Сенате подвергли критике из-за компромисса.

С момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года США не оказывали Украине военную помощь. НАТО ввело механизм PURL для быстрой поставки оружия Украине. По этой системе Украина формирует перечень потребностей, а союзники закупают или передают оружие. В рамках PURL страны НАТО обязались выделить $2 млрд: Нидерланды – €500 млн, Дания, Норвегия, Швеция – $500 млн, Германия – $500 млн, Канада – $500 млн. Зеленский сообщил, что Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург готовы финансировать следующий пакет. В общей сложности планируется $10 млрд военной поддержки.