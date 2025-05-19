Возврат к «довоенной» структуре. Банки получили 40 млрд грн чистой прибыли в первом квартале

Платежеспособные банки в первом квартале 2025 года получили 40 млрд грн чистой прибыли, 65,7% которой сформировали государственные банки, сообщает пресс-служба НБУ. По данным регулятора, прибыль банков постепенно возвращается к «довоенной» структуре. Для сравнения: в январе – марте 2024 года платежеспособные банки получили 40,5 млрд грн чистой прибыли, то есть объем снизился на 1,2% в годовом выражении.