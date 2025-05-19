Возврат к «довоенной» структуре. Банки получили 40 млрд грн чистой прибыли в первом квартале

Платежеспособные банки в первом квартале 2025 года получили 40 млрд грн чистой прибыли, 65,7% которой сформировали государственные банки, сообщает пресс-служба НБУ. По данным регулятора, прибыль банков постепенно возвращается к «довоенной» структуре. Для сравнения: в январе – марте 2024 года платежеспособные банки получили 40,5 млрд грн чистой прибыли, то есть объем снизился на 1,2% в годовом выражении.
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Ключевые факты
- В первом квартале этого года кредитование стало ключевым фактором поддержки активов и прибыльности банков при сохранении высокой операционной эффективности и низких отчислений в резервы.
- За первый квартал чистый процентный доход увеличился на 13,7% в годовом измерении, несмотря на незначительное сужение процентной маржи до 7,4%, которое произошло вследствие роста стоимости обязательств прежде всего в корпоративном сегменте. Увеличению доходности активов способствовал рост доходности высоколиквидных депозитных сертификатов НБУ, сопровождавший цикл повышения ключевой ставки. При этом доходность кредитов и ОВГЗ оставалась почти устойчивой.
- Чистый комиссионный доход вырос на 10,4% в годовом исчислении прежде всего благодаря увеличению дохода от обслуживания платежных операций. Положительный результат переоценки ОВГЗ – еще одна составляющая роста операционного дохода в I квартале.
- Учитывая сокращение всех основных составляющих операционных расходов, операционная эффективность банков возросла. Операционно убыточными за квартал были 11 банков из 60.
- Достаточность капитала банков в течение первого квартала снижалась из-за отражения банками повышенного налога на прибыль.
Контекст
Согласно уточненным данным за 2024 год банки получили 91 млрд грн чистой прибыли после начисления 96 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.
За 2023 год банки получили 83 млрд грн чистой прибыли после начисления 77 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.
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