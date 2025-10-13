Агентство по розыску и менеджменту активов прекратило конкурсную процедуру по поиску управляющего для арестованного торгово-развлекательного центра «Гулливер» в системе Prozorro. Об этом говорится в сообщении АРМА от 13 октября. Государственный Ощадбанк приветствовал решение агентства.

Подробности

Согласно последним судебным решениям, доля в собственности ТРЦ «Гулливер» принадлежит государственным банкам-кредиторам. Ранее актив считался связанным с бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, из-за чего и был передан в управление нацагентства.

«АРМА действует исключительно в рамках закона и судебных решений, не вмешиваясь в споры по поводу собственности. Наша задача – обеспечивать прозрачность и законность процедур управления арестованными активами», – сообщили в агентстве.

Ощадбанк в свою очередь заявил, что комплекс находится в добросовестном и профессиональном управлении команды государственных банков. Кроме того, банк заявил, что уже наняли «профессиональную команду, осуществляющую управление комплексом, пока он находится в собственности консорциума государственных банков».

Контекст

26 июля Ощадбанк и Укрэксимбанк заявили, что получили право собственности на ТРЦ Gulliver из-за долгов его владельца. Актив взыскали из-за задолженности в $675 млн, связанной с обслуживанием кредита и арестом в рамках уголовных производств.

Виктор Полищук, которого считают владельцем комплекса, предоставлял личное поручение за кредит, сообщили Forbes источники из Ощадбанка и НБУ. В 2020 году он вел переговоры по реструктуризации долга, отметил менеджер одного из госбанков на условиях анонимности. Официально владельцем ТРЦ была компания «Три О» Вячеслава Игнатенко. Полищук, известный как владелец сети «Эльдорадо» и обанкротившегося в 2016-м банка «Михайловский», находится под санкциями СНБО с 2025 года.

ТРЦ Gulliver арестовали в апреле 2024-го из-за неуплаты налогов на 145,8 млн грн, а в июне передали в управление АРМА. Агентство дважды пыталось найти управляющего для комплекса.

В случае взыскания ТРЦ банки планируют его продать, сообщили в Укрэксимбанке. Владелец Gulliver оспаривает передачу комплекса госбанкам.