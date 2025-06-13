Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українських біженців, які покинули країну через війну, розв’язану Росією, до 4 березня 2027 року. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС від 13 червня.

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«Рада ЄС сьогодні одноголосно підтримала пропозицію про продовження тимчасового захисту для понад 4 млн українців, які рятуються від російської агресії, до 4 березня 2027 року», – повідомила Рада ЄС.

Міністр внутрішніх справ Польщі, яка головує в ЄС, Томаш Семоняк, коментуючи рішення, зазначив: «Доки Росія продовжує тероризувати українців невибірковими авіаударами, ЄС демонструє солідарність з українським народом. Ми й надалі надаватимемо захист мільйонам біженців ще один рік».

За словами Семоняка, польське головування також розпочало обговорення стратегії поступового припинення тимчасового захисту після встановлення справедливого миру. «Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для ЄС, зокрема щодо повернення біженців до України», – додав він.

Контекст

З березня 2022 року ЄС надав притулок понад 4 млн українських біженців відповідно до Директиви про тимчасовий захист. Цей захист діятиме до 4 березня 2026 року, а тепер його продовжено до 4 березня 2027 року.

Система тимчасового захисту полегшує навантаження на національні системи надання притулку, оскільки біженцям не потрібно індивідуально подавати заяви на притулок. «Продовження до 2027 року є чітким сигналом для переміщених українців, що їм не доведеться звертатися за індивідуальним притулком», – пояснили в Раді ЄС.

Умови тимчасового захисту, зокрема категорії осіб та їхні права, залишаються незмінними порівняно з рішенням від березня 2022 року.