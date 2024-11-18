Президент Туреччини Ердоган підготував план заморозки війни РФ проти України – Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Ердоган виступить з мирною ініціативою щодо припинення війни РФ проти України під час саміту G20 в Ріо-де-Жанейро 18 листопада. Пропозиція Ердогана передбачає заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін. Про це 18 листопада пише Bloomberg , посилаючись на власні джерела.

Деталі

Як «поступку Путіну» Ердоган пропонує відтермінування розгляду питання членства України в НАТО на період не менше 10 років.

Ініціатива включає формування демілітаризованої території у східній частині Донбасу та розмістити міжнародний військовий контингент в регіоні та забезпечити Україну військовою допомогою як компенсацію за тимчасову відмову від вступу до Альянсу

Турецькі чиновники у розмові з Bloomberg зазначили, що Україні буде важко прийняти такі умови, проте вважають їх найбільш прагматичним варіантом припинення війни.

Їхня стратегія полягає у тому, щоб спершу досягти стійкого припинення вогню, відклавши обговорення майбутнього окупованих територій на пізніший термін.

Ердоган сподівається, що зможе переконати Володимира Зеленського взяти участь у переговорах у Стамбулі, оскільки турецький лідер нібито «отримав розвіддані, які свідчать, що Україна може втратити ще багато територій найближчими місяцями, якщо бойові дії не буде зупинено», кажуть співрозмовники агентства,

Зеленський та Путін не братимуть участі у саміті в Ріо-де-Жанейро.

Контекст

Це не перша ініціатива Туреччини. У березні 2022 року у Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями. Головною темою стала система міжнародних гарантій безпеки для України, яка мала бути подібною до статті 5 НАТО.

Однак Київ вийшов із переговорного процесу після звільнення Бучі, де після відступу російської армії виявилися масові вбивства мирних жителів.

Раніше мирні ініціативи пропонували Китай та Бразилія, але Зеленський назвав їх «проросійськими».