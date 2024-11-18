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Президент Турции Эрдоган подготовил план замораживания войны РФ против Украины – Bloomberg

из личного архива
Forbes

1 хв читання

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступит с мирной инициативой по прекращению войны РФ против Украины во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро 18 ноября. Предложение Эрдогана подразумевает замораживание боевых действий на текущих позициях сторон. Об этом 18 ноября пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

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Подробности

  • В качестве «уступки Путину» Эрдоган предлагает отсрочку рассмотрения вопроса членства Украины в НАТО на период не менее 10 лет.
  • Инициатива включает формирование демилитаризованной территории в восточной части Донбасса и размещение международного военного контингента в регионе, а также обеспечение Украины военной помощью в качестве компенсации за временный отказ от вступления в Альянс.
  • Турецкие чиновники в разговоре с Bloomberg отметили, что Украине трудно будет принять такие условия, однако считают их наиболее прагматичным вариантом прекращения войны.
  • Их стратегия состоит в том, чтобы сначала достичь стойкого прекращения огня, отложив обсуждение будущего оккупированных территорий на более поздний срок.
  • Эрдоган надеется, что сможет убедить Владимира Зеленского принять участие в переговорах в Стамбуле, поскольку турецкий лидер якобы «получил разведданные, свидетельствующие, что Украина может потерять еще много территорий в ближайшие месяцы, если боевые действия не будут остановлены», говорят собеседники агентства.
  • Зеленский и Путин не будут участвовать в саммите в Рио-де-Жанейро.

Контекст

Это не первая инициатива Турции. В марте 2022 года в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Главной темой стала система международных гарантий безопасности для Украины, которая должна была походить на статью 5 НАТО.

Однако Киев вышел из переговорного процесса после освобождения Бучи, где после отступления российской армии были обнаружены массовые убийства мирных жителей.

Ранее мирные инициативы предлагали Китай и Бразилия, но Зеленский назвал их пророссийскими.

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