Президент Турции Эрдоган подготовил план замораживания войны РФ против Украины – Bloomberg

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступит с мирной инициативой по прекращению войны РФ против Украины во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро 18 ноября. Предложение Эрдогана подразумевает замораживание боевых действий на текущих позициях сторон. Об этом 18 ноября пишет Bloomberg , ссылаясь на собственные источники.

Подробности

В качестве «уступки Путину» Эрдоган предлагает отсрочку рассмотрения вопроса членства Украины в НАТО на период не менее 10 лет.

Инициатива включает формирование демилитаризованной территории в восточной части Донбасса и размещение международного военного контингента в регионе, а также обеспечение Украины военной помощью в качестве компенсации за временный отказ от вступления в Альянс.

Турецкие чиновники в разговоре с Bloomberg отметили, что Украине трудно будет принять такие условия, однако считают их наиболее прагматичным вариантом прекращения войны.

Их стратегия состоит в том, чтобы сначала достичь стойкого прекращения огня, отложив обсуждение будущего оккупированных территорий на более поздний срок.

Эрдоган надеется, что сможет убедить Владимира Зеленского принять участие в переговорах в Стамбуле, поскольку турецкий лидер якобы «получил разведданные, свидетельствующие, что Украина может потерять еще много территорий в ближайшие месяцы, если боевые действия не будут остановлены», говорят собеседники агентства.

Зеленский и Путин не будут участвовать в саммите в Рио-де-Жанейро.

Контекст

Это не первая инициатива Турции. В марте 2022 года в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Главной темой стала система международных гарантий безопасности для Украины, которая должна была походить на статью 5 НАТО.

Однако Киев вышел из переговорного процесса после освобождения Бучи, где после отступления российской армии были обнаружены массовые убийства мирных жителей.

Ранее мирные инициативы предлагали Китай и Бразилия, но Зеленский назвал их пророссийскими.