На Заході не вірять у готовність Путіна до миру через ризик політичних потрясінь в Росії – Bild

США закликають Росію припинити агресію проти України та укласти мирну угоду. Проте у західних урядових колах зростає думка, що режим Путіна не може зупинити війну без серйозних внутрішніх політичних наслідків, пише Bild з посиланням на джерела.

Деталі

Росія не виявляє готовності до компромісів через внутрішні політичні, економічні та соціальні чинники.

Bild зазначає, що Росія не досягла своїх воєнних цілей, а її економіка значною мірою залежить від роздутої оборонної промисловості, яка отримує величезні інвестиції. Сотні тисяч росіян заробляють на війні, що ускладнює для Путіна пошук компромісу.

За даними російських економістів, без урахування військово-промислового комплексу економіка РФ перебуває в рецесії, зі спадом у таких секторах, як виробництво продуктів, вугілля, будівельних матеріалів, металопродукції та машинобудування.

Економістка Олександра Прокопенко з центру «Карнегі» вважає, що думка про автоматичний крах оборонної промисловості після припинення війни є перебільшеною.

Водночас експерти вказують на іншу проблему – ветерани війни. Повернення їх додому може спричинити соціальну нестабільність, особливо в бідних регіонах. Експертка Маргарет Кляйн із Німецького інституту міжнародних питань зазначає, що ветерани, які отримували високі виплати (зокрема бонуси до €40 000), можуть стати джерелом проблем, якщо Кремль не забезпечить їм економічні перспективи.

Кляйн наголошує: після повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість насильницьких злочинів у Росії. Існує ризик, що ветерани, подібно до учасників воєн в Афганістані чи Чечні, можуть долучитися до організованої злочинності, якщо не матимуть належної підтримки.

Контекст

Президент США Дональд Трамп пообіцяв швидко завершити війну Росії проти України, але за перші 100 днів його каденції досягти мирної угоди не вдалося.

7 березня Трамп заявив про плани запровадити жорсткі санкції проти Росії, зокрема обмеження для банків і нові мита, доки бойові дії не припиняться і не буде укладено мирну угоду з Україною.

У квітні сенатори США запропонували ввести 500% мита на російські нафту, газ і уран, щоб змусити Росію до мирних переговорів.

26 квітня Трамп зазначив, що Путін не має причин продовжувати обстріли України, припустивши, що той «можливо, не бажає зупиняти війну», і знову попередив про санкції.

Натомість Путін продовжує вимагати визнання повного контролю Росії над чотирма українськими областями, які вона не повністю окупувала.