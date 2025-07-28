ПриватБанк за перше півріччя отримав чистий прибуток в розмірі 34,9 млрд грн після сплати податку на прибуток у 25%. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (30,6 млрд грн), та на 17,5% перевищує показник першого півріччя 2023 року (29,7 млрд грн). Про це йдеться у повідомленні компанії від 28 липня.

Деталі

Операційний прибуток до врахування резервів і переоцінок досяг 43 млрд грн, що на 19% (+6,7 млрд грн) перевищує показник за перше півріччя 2024 року.

Чистий кредитний портфель банку збільшився на 17,4 млрд грн, перевищивши 130 млрд грн, що підтверджує активну підтримку бізнесу та населення України.

Обсяг депозитів фізичних осіб зріс на 58 млрд грн, а загальна сума коштів клієнтів сягнула 487 млрд грн, демонструючи зростання на 13% за рік.

Такі результати у банку аргументують зростанням чистих процентних доходів (+18%) та комісійних надходжень (+7%) порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На благодійні та соціальні проєкти банк спрямував 97,3 млн грн.

Контекст

У червні заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова повідомила, що банк перерахував до державного бюджету 32,1 млрд грн дивідендів. Ця сума становить понад половину від загального обсягу дивідендів, запланованих на 2025 рік від державних і комунальних підприємств (50 млрд грн).

«Ці виплати свідчать про високу ефективність діяльності ПриватБанку, його вагомий внесок у забезпечення макрофінансової стабільності країни та успішне виконання стратегічних цілей уряду», – заявила Чернишова.