ПриватБанк за перше півріччя отримав чистий прибуток в розмірі 34,9 млрд грн після сплати податку на прибуток у 25%. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (30,6 млрд грн), та на 17,5% перевищує показник першого півріччя 2023 року (29,7 млрд грн). Про це йдеться у повідомленні компанії від 28 липня.
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Деталі
- Операційний прибуток до врахування резервів і переоцінок досяг 43 млрд грн, що на 19% (+6,7 млрд грн) перевищує показник за перше півріччя 2024 року.
- Чистий кредитний портфель банку збільшився на 17,4 млрд грн, перевищивши 130 млрд грн, що підтверджує активну підтримку бізнесу та населення України.
- Обсяг депозитів фізичних осіб зріс на 58 млрд грн, а загальна сума коштів клієнтів сягнула 487 млрд грн, демонструючи зростання на 13% за рік.
- Такі результати у банку аргументують зростанням чистих процентних доходів (+18%) та комісійних надходжень (+7%) порівняно з аналогічним періодом минулого року.
- На благодійні та соціальні проєкти банк спрямував 97,3 млн грн.
Контекст
У червні заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова повідомила, що банк перерахував до державного бюджету 32,1 млрд грн дивідендів. Ця сума становить понад половину від загального обсягу дивідендів, запланованих на 2025 рік від державних і комунальних підприємств (50 млрд грн).
«Ці виплати свідчать про високу ефективність діяльності ПриватБанку, його вагомий внесок у забезпечення макрофінансової стабільності країни та успішне виконання стратегічних цілей уряду», – заявила Чернишова.
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