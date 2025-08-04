Колишній акціонер ПриватБанку Геннадій Боголюбов планує подати апеляцію на рішення Високого суду Лондона , який став на бік держбанку у справі на $1,7 млрд. Про це повідомила пресслужба бізнесмена. У спілкуванні з Forbes Ukraine адвокат Боголюбова Джордж Мейлін з юридичної фірми Enyo Law підтвердив цю інформацію.

Деталі

Геннадій Боголюбов категорично заперечує свою причетність до будь-яких шахрайських схем, які розглядалися в суді, та наполягає на своїй невинуватості. Апеляцію буде подано у встановлені законом строки, йдеться у повідомленні пресслужби.

За словами Мейліна, сторона захисту не згодна з висновками суду та вважає, що під час розгляду справи суддя припустився суттєвих помилок в оцінці ролі Боголюбова в подіях, які стали предметом позову.

«Суддя припустився серйозних помилок у ключових висновках щодо причетності пана Боголюбова до шахрайства та нібито завданих банку збитків», – заявив адвокат.

Контекст

30 липня 2025 року ПриватБанк оголосив про «повну перемогу» в лондонському суді. Суддя Вільям Троулер зазначив, що Коломойський, «здається, вважав себе вищим за закон», а Боголюбов використовував «документи, що вводять в оману», щоб дистанціюватися від шахрайства. Він також встановив, що відмова обох від дачі свідчень була зумовлена їхньою неспроможністю переконливо пояснити свою роль у незаконному привласненні коштів. Крім того, суддя вказав на «цілеспрямоване знищення» Коломойським і Боголюбовим документів, які могли мати відношення до справи.

Поки йдеться про $1,7 млрд, але з процентами сума, ймовірно, перевищить $2 млрд. Проте це ще не останній судовий розгляд у цій справі. Детальний розбір багаторічної баталії державного ПриватБанку та ексакціонерів читайте тут.