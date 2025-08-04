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Боголюбов планує оскаржити рішення лондонського суду у справі ПриватБанку

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes
Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes

1 хв читання

Колишній акціонер ПриватБанку Геннадій Боголюбов планує подати апеляцію на рішення Високого суду Лондона, який став на бік держбанку у справі на $1,7 млрд. Про це повідомила пресслужба бізнесмена. У спілкуванні з Forbes Ukraine адвокат Боголюбова Джордж Мейлін з юридичної фірми Enyo Law підтвердив цю інформацію.

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Деталі 

  • Геннадій Боголюбов категорично заперечує свою причетність до будь-яких шахрайських схем, які розглядалися в суді, та наполягає на своїй невинуватості. Апеляцію буде подано у встановлені законом строки, йдеться у повідомленні пресслужби.
  • За словами Мейліна, сторона захисту не згодна з висновками суду та вважає, що під час розгляду справи суддя припустився суттєвих помилок в оцінці ролі Боголюбова в подіях, які стали предметом позову. 
  • «Суддя припустився серйозних помилок у ключових висновках щодо причетності пана Боголюбова до шахрайства та нібито завданих банку збитків», – заявив адвокат.

Контекст 

30 липня 2025 року ПриватБанк оголосив про «повну перемогу» в лондонському суді. Суддя Вільям Троулер зазначив, що Коломойський, «здається, вважав себе вищим за закон», а Боголюбов використовував «документи, що вводять в оману», щоб дистанціюватися від шахрайства. Він також встановив, що відмова обох від дачі свідчень була зумовлена їхньою неспроможністю переконливо пояснити свою роль у незаконному привласненні коштів. Крім того, суддя вказав на «цілеспрямоване знищення» Коломойським і Боголюбовим документів, які могли мати відношення до справи.

Поки йдеться про $1,7 млрд, але з процентами сума, ймовірно, перевищить $2 млрд. Проте це ще не останній судовий розгляд у цій справі. Детальний розбір багаторічної баталії державного ПриватБанку та ексакціонерів читайте тут.

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