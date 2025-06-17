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Продажі преміального житла в Києві скоротилися вдвічі – засновник Taryan Group

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Порівняно з довоєнним періодом, продажі преміального житла в Києві скоротилися вдвічі, розповів засновник Taryan Group Артур Мхітарян в інтерв’ю Forbes Ukraine. Через падіння цін на квартири, зростання собівартості будівництва і зниження маржинальності старт нових проєктів зараз не на часі, за словами забудовника. 

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Ключові факти

  • «З початком війни продажі зупинилися, через пів року почали повільно відновлюватися», – розповідає Мхітарян. За його словами, продажі у два рази менші, ніж до війни.
  • «Впали не лише вони (продажі квартир. – Forbes), а й ціна на квадратний метр», – каже забудовник. В преміальному сегменті ціни на квартири впали на 30–50%, говорить Мхітарян. «На вторинному ринку вартість могла сягати до $7000 за кв. м, зараз середня ціна – $3500–4000 за кв. м», – говорить він. Плюс зросла собівартість будівництва. Як наслідок – маржинальність знизилась. 
  • Через падіння маржинальності у компанії Taryan Group поки не планують старт нового будівництва. «Сьогодні я б не починав будувати новий проєкт, бо з нашим підходом до створення «вертикального міста», треба буде будувати якщо не в мінус, то в нуль», – пояснює Мхітарян. Стартуватимуть з новим будівництвом, коли зросте маржинальність, повідомив він. 

Контекст

Артур Мхітарян заснував Taryan Group у 2011 році. Відтоді компанія побудувала lifestyle-клуб TsarSky і два ЖК – перший у столиці житловий будинок з парком на даху Royal Tower і перший будинок з басейном на даху Jack House. 

Поточні проєкти – два преміальні комплекси Taryan Towers і Nver у Києві та готель Anantara Dragon Seseh Bali Resort & Residences на Балі.

Коло бізнес-інтересів Мхітаряна виходить за межі будівництва. У 2021 році заснував бренд одягу Jaxet, декілька колаборацій якого були зроблені з боксером Олександром Усиком. Після початку війни випустили колекцію Colors of Freedom, далі нові колекції не відшивали. У планах – запустити бренд знову і відкрити шоурум у Києві. 

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