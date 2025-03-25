Dragon Capital почала будувати ЖК під Львовом разом з місцевим девелопером

Компанія Dragon Capital Томаша Фіали разом з місцевим девелопером Viking Development розпочала будівництво ЖК Viking Gardens у селі Сокільники під Львовом. Про це повідомляє пресслужба Dragon Capital.

Деталі

«Це наша перша інвестиція в сегмент житлової нерухомості у Львові», – каже керуючий директор з прямих інвестицій Dragon Capital Володимир Тимочко. З Viking Development компанія співпрацює з 2020 року, додає він.

Зараз ведеться будівництво перших двох черг. Завершення першої черги буде до кінця 2026 року, каже партнер компанії Viking Development Олег Лаврик.

У новому ЖК будуть 1200 квартир зі спортивним залом, ботанічним садом, мінікінотеатром, підземним паркінгом із функцією укриття, а також дитячими та спортивними майданчиками.

Контекст

22 листопада 2024 року компанія «Драгон Капітал Інвестменс Лімітед» Томаша Фіали придбала 24,9% ТОВ «Вікінг Буд», писав Forbes Ukraine у грудні 2024 року. «Вікінг Буд» входить до структури львівського забудовника Viking Development, що належить екснардепу VIII скликання від «Самопомочі» Олегу Лаврику.

Viking Development має у портфелі три житлові комплекси. Повністю збудований і введений в експлуатацію у 2023 році лише багатофункціональний комплекс Viking Park (офісний центр і вісім житлових будинків), розташований у Сихівському районі.

Інші два комплекси – ЖК Helga на 462 квартири та ЖК Viking Hills на 151 квартиру. На кінець листопада 2024 року в Helga зведено два будинки з дев`яти, а здачу першого будинку ЖК Viking Hills заплановано на третій квартал 2025-го.

Чому Львів? Цей регіон – стратегічно важливий через розташування, зростання населення та попит на доступне житло, пояснював Фіала. «Львів є другим регіональним центром після Києва за обʼємами наших інвестицій», – додавав він.