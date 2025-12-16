Деталі

Карлос Абрамс-Ріверра, який очолював Kraft Heinz з початку 2024 року, піде у відставку та залишатиметься радником компанії до 6 березня.

Ці зміни відбуваються через кілька місяців після оголошення про розподіл компанії на два підрозділи: один зосереджуватиметься на соусах, пастах та приправах, інший – на продуктах повсякденного попиту у Північній Америці.

Абрамс-Ріверра очолить північноамериканський продуктовий підрозділ, а рада компанії шукає кандидатів на керівництво глобальним бізнесом, тимчасово названим «Global Taste Elevation Co.».

Після розділу Кахіллейн очолить бізнес із смакових продуктів, до якого входять бренди Heinz, Philadelphia та Kraft Mac & Cheese. Рада також розпочне пошук нового керівника для північноамериканського продуктового підрозділу, що включає бренди Oscar Mayer, Kraft Singles і Lunchables.

Зазначається, що як і інші виробники їжі, Kraft Heinz стикається з викликами: від уваги до оброблених продуктів до популярності препаратів для схуднення та падіння продажів базових товарів.

«Харчова індустрія переживає непрості часи», – зазначив Кахіллейн. Він вважає, що рішення розділити компанію на два більш сфокусовані підрозділи було правильним.

Контекст

Kraft Heinz – п’ята за величиною компанія у світі з виробництва продуктів харчування та напоїв. Основний ринок компанії – Північна Америка, але її продукція доступна майже у всьому світі. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Kraft Heinz продала свій російський бізнес дитячого харчування, проте продовжила випуск соусів, майонезів і консервованих продуктів.

У другому кварталі 2025 року компанія зазнала збитку у $7,82 млрд через списання активів на $9,3 млрд. Скоригований прибуток на акцію ($0,69) перевищив прогнози аналітиків ($0,64), а виторг склав $6,35 млрд, що також перевищило очікування. Berkshire Hathaway списала $3,76 млрд зі своєї частки, що знизило її операційний прибуток на 4% і чистий дохід на 59%.

Злиття Kraft і Heinz у 2015 році, організоване Berkshire Hathaway Воррена Баффета та 3G Capital, створило третю за величиною продовольчу компанію Північної Америки. Проте акції KHC впали на 68%, а продажі знижувалися сім кварталів поспіль, у другому кварталі 2025 року – на 1,9%. У 2019 році Баффет визнав, що компанія була переоцінена, списавши $15 млрд вартості брендів. 3G Capital продала свою частку до кінця 2023 року.

Компанія стикається з впливом інфляції, переходом споживачів на дешевші бренди та зниженням попиту на снеки через препарати GLP-1. У 2025 році Kraft Heinz відмовилася від штучних барвників під тиском міністра охорони здоров’я США. Генеральний директор Карлос Абрамс-Ріверра зазначив, що маркетингові ініціативи та інвестиції покращили результати в Північній Америці. Поділ компанії може відтворити успіх Kellogg, яку придбали Ferrero Group і Mars за $3,1 млрд і $30 млрд відповідно.