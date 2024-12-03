Олексій Чернишов очолив Міністерство національної єдності. Відомство створюють у межах президентського Плану внутрішньої стійкості України

До Верховної Ради внесли подання про призначення очільника «Нафтогазу» Олексія Чернишова на посаду віцепремʼєра – міністра національної єдності, відповідний проєкт постанови зареєстровано у парламенті 3 грудня. Оновлено. Верховна Рада призначила Чернишова на посаду, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ключові факти

Оновлено . За даними Железняка, призначення Чернишова підтримали 237 депутатів.

. За даними Железняка, призначення Чернишова підтримали 237 депутатів. Міністерство національної єдності створюють шляхом реорганізації Мінреінтеграції, заявив Олексій Чернишов під час виступу у Верховній Раді, пише «Інтерфакс-Україна».

«Що стосується збільшення чисельності міністерств, цього не відбувається і не відбудеться, тому що міністерство утворюється шляхом реорганізації наявного Міністерства реінтеграції, і жодних додаткових міністерств не буде утворено», – сказав він.

Чернишов додав, що нині «ніхто не знає, скільки українців за кордоном – 8-9 млн, а може 10 млн».

Напередодні до Ради внесли подання про призначення Чернишова на посаду віцепремʼєра – міністра національної єдності, відповідний проєкт постанови зареєстровано у парламенті 3 грудня.

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 3 грудня розглянув подання прем’єр-міністра про призначення Олексія Чернишова на посаду віце-премʼєр-міністра національної єдності України. За результатами розгляду комітет вирішив рекомендувати Раді призначити Чернишова на посаду.

Контекст

Олексій Чернишов – колишній голова Київської облдержадміністрації (з жовтня 2019 року по березень 2020-го) та міністр розвитку громад (із березня 2020 року до 2022-го). У 2017–2019 роках був головою наглядової ради Українського клубу нерухомості URE Club.

У листопаді 2022-го Чернишов очолив НАК «Нафтогаз», замінивши на цій посаді Юрія Вітренка.

19 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План внутрішньої стійкості України, який містить 10 пунктів. Тоді президент повідомив, що буде створено Міністерство обʼєднання України, яке займатиметься справами глобальної української спільноти. До кінця року мали представити на затвердження кандидатуру міністра.