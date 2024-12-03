Рада назначила Чернышева министром национального единства (обновлено)

В Верховную Раду внесли представление о назначении главы «Нафтогаза» Алексея Чернышева на должность вице-премьера – министра национального единства, соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте 3 декабря. Обновлено. Рада назначила Чернышева на должность, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Ключевые факты

Обновлено . По данным Железняка, назначение Чернышева поддержали 237 депутатов.

. По данным Железняка, назначение Чернышева поддержали 237 депутатов. Министерство национального единства создается путем реорганизации Минреинтеграции, заявил Алексей Чернышев во время выступления в Верховной Раде, пишет «Интерфакс-Украина».

«Что касается увеличения численности министерств, этого не происходит и не произойдет, потому что министерство образуется путем реорганизации существующего Министерства реинтеграции и никаких дополнительных министерств не будет создано», – сказал он.

Чернышев добавил, что сейчас «никто не знает, сколько украинцев за границей – 8-9 млн, а может 10 млн».

Накануне в Раду внесли представление о назначении Чернышева на должность вице-премьера – министра национального единства, соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте 3 декабря.

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений на своем заседании 3 декабря рассмотрел представление премьер-министра о назначении Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра национального единства Украины. По результатам рассмотрения комитет решил рекомендовать Раде назначить Чернышева на должность.

Контекст

Алексей Чернышев – бывший глава Киевской облгосадминистрации (с октября 2019 года по март 2020-го) и министр развития общин (с марта 2020 года до 2022-го). В 2017-2019 годах был главой наблюдательного совета Украинского клуба недвижимости URE Club.

В ноябре 2022-го Чернышев возглавил НАК «Нафтогаз», заменив на этом посту Юрия Витренко.

19 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План внутренней устойчивости Украины, содержащий 10 пунктов. Тогда президент сообщил, что будет создано Министерство объединения Украины, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества. До конца года необходимо было представить на утверждение кандидатуру министра.