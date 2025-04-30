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Простір MacPaw Space у Києві призупиняє роботу – Косован

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Простір MacPaw Space

Простір MacPaw Space

Компанія MacPaw ухвалила рішення призупинити роботу свого інноваційного простору MacPaw Space. Про це 30 квітня повідомив засновник компанії MacPaw Олександр Косован. 

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Деталі

  • Це рішення – наслідок переосмислення пріоритетів бізнесу та додаткових викликів, зокрема обстрілу у грудні 2024 року, який пошкодив будівлю простору, пояснив Косован.
  • «Зараз настав час сфокусувати ресурси на тому, де ми можемо принести найбільшу користь – розвивати інноваційні продукти і продовжувати підтримувати Україну», — написав Косован у Facebook. 
  • Водночас він наголосив, що спільнота MacPaw Space залишається, а в майбутньому можливе відкриття нового простору – MacPaw Space 2.0.
Простір MacPaw Space у Києві призупиняє роботу – Косован /Фото 1

Простір MacPaw Space

Контекст

MacPaw Space – інноваційний простір у Києві (вул. Велика Васильківська, 100), створений компанією MacPaw для технологічних, соціальних та благодійних заходів. Оснащений сучасними аудіо-відео системами, великим LED-екраном, інклюзивною інфраструктурою та зоною Horizon на 155 осіб. Включає музей вінтажної техніки Apple (323 експонати). Пропонує кафе Small Talk з кейтерингом від Bassano.

MacPaw Space відкрився у 2021 році. За цей час в його стінах провели понад 400 заходів, які відвідали близько 50 000 гостей. Тут проходили хакатони, запускались нові медіа та стартапи, відбувались благодійні акції – загалом на допомогу українським захисникам зібрали близько 8 млн грн.

Під час перших днів повномасштабного вторгнення у просторі збирали тривожні рюкзаки, формували аптечки та координували допомогу. Простір готувався до відкриття найбільшої в Європі постійної виставки вінтажної техніки Apple, розповів Косован.

У листопаді 2024-го MacPaw скоротила 20% працівників через фінансові виклики. «Щоб зберегти стабільність компанії в майбутньому, ми змушені ухвалити важке рішення», – писав тоді Косован у Facebook. Звільнення 20% співробітників і скорочення інших витрат допоможуть українській ІТ-компанії MacPaw економити близько $7 млн на рік, казав засновник MacPaw в інтерв’ю Forbes.

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