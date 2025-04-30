Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Пространство MacPaw Space в Киеве приостанавливает работу – Косован

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Пространство MacPaw Space

Пространство MacPaw Space

Компания MacPaw приняла решение приостановить работу своего инновационного пространства MacPaw Space. Об этом 30 апреля сообщил основатель компании MacPaw Александр Косован.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Подробности

  • Это решение – следствие переосмысления приоритетов бизнеса и дополнительных вызовов, в частности обстрела в декабре 2024 года, повредившего здание пространства, пояснил Косован.
  • «Сейчас пора сфокусировать ресурсы на том, где мы можем принести наибольшую пользу – развивать инновационные продукты и продолжать поддерживать Украину», – написал Косован в Facebook.
  • В то же время он подчеркнул, что сообщество MacPaw Space остается, а в будущем возможно открытие нового пространства – MacPaw Space 2.0.
Пространство MacPaw Space в Киеве приостанавливает работу – Косован /Фото 1

Пространство MacPaw Space

Контекст

MacPaw Space – инновационное пространство в Киеве (ул. Большая Васильковская, 100), созданное компанией MacPaw для технологических, социальных и благотворительных мероприятий. Предлагает кафе Small Talk с кейтерингом Bassano.

MacPaw Space открылся в 2021 году. За это время в его стенах провели более 400 мероприятий, которые посетили около 50 000 гостей. Здесь проходили хакатоны, запускали новые медиа и стартапы, проходили благотворительные акции – всего на помощь украинским защитникам собрали около 8 млн грн.

В первые дни полномасштабного вторжения в пространстве собирали тревожные рюкзаки, формировали аптечки и координировали помощь. Пространство готовилось к открытию крупнейшей в Европе постоянной выставки винтажной техники Apple, рассказал Косован.

В ноябре 2024-го MacPaw сократила 20% работников из-за финансовых вызовов. «Чтобы сохранить стабильность компании в будущем, мы вынуждены принять трудные решения», – писал тогда Косован в Facebook. Увольнение 20% сотрудников и сокращение прочих расходов помогут украинской ІТ-компании MacPaw экономить около $7 млн ​​в год, говорил основатель MacPaw в интервью Forbes.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні