Пространство MacPaw Space в Киеве приостанавливает работу – Косован

Компания MacPaw приняла решение приостановить работу своего инновационного пространства MacPaw Space. Об этом 30 апреля сообщил основатель компании MacPaw Александр Косован.

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Это решение – следствие переосмысления приоритетов бизнеса и дополнительных вызовов, в частности обстрела в декабре 2024 года, повредившего здание пространства, пояснил Косован.

«Сейчас пора сфокусировать ресурсы на том, где мы можем принести наибольшую пользу – развивать инновационные продукты и продолжать поддерживать Украину», – написал Косован в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что сообщество MacPaw Space остается, а в будущем возможно открытие нового пространства – MacPaw Space 2.0.

Пространство MacPaw Space

Контекст

MacPaw Space – инновационное пространство в Киеве (ул. Большая Васильковская, 100), созданное компанией MacPaw для технологических, социальных и благотворительных мероприятий. Предлагает кафе Small Talk с кейтерингом Bassano.

MacPaw Space открылся в 2021 году. За это время в его стенах провели более 400 мероприятий, которые посетили около 50 000 гостей. Здесь проходили хакатоны, запускали новые медиа и стартапы, проходили благотворительные акции – всего на помощь украинским защитникам собрали около 8 млн грн.

В первые дни полномасштабного вторжения в пространстве собирали тревожные рюкзаки, формировали аптечки и координировали помощь. Пространство готовилось к открытию крупнейшей в Европе постоянной выставки винтажной техники Apple, рассказал Косован.

В ноябре 2024-го MacPaw сократила 20% работников из-за финансовых вызовов. «Чтобы сохранить стабильность компании в будущем, мы вынуждены принять трудные решения», – писал тогда Косован в Facebook. Увольнение 20% сотрудников и сокращение прочих расходов помогут украинской ІТ-компании MacPaw экономить около $7 млн ​​в год, говорил основатель MacPaw в интервью Forbes.