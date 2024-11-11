Українська ІТ-компанія MacPaw скорочує 20% працівників через фінансові труднощі

MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України. У 2021-му вона увійшла до рейтингу 30 найкращих стартапів від Forbes з оцінкою $100–300 млн.

Продуктова ІТ-компанія MacPaw скорочує 20% команди. Про це у Facebook повідомив засновник та СЕО компанії Олександр Косован. За його словами, рішення не вплине на основну бізнес-діяльність.

Ключові факти

За словами Косована, рішення про скорочення 20% співробітників було одним із найважчих у його кар’єрі, але «воно є необхідним для забезпечення довгострокової стабільності MacPaw».

Штат MacPaw у 2023 році – 529 людей за даними профільного видання DOU. Під звільнення могли потрапити близько 100 співробітників.

«Ми самі опинилися перед серйозними фінансовими викликами, і щоб зберегти стабільність компанії в майбутньому, ми змушені ухвалити важке рішення», – йдеться у пості засновника компанії.

Ухвалене рішення не вплине на основну бізнес-діяльність, написав Косован.

Контекст

MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України, заснована Олександром Косованом у Києві. Флагманський продукт компанії – CleanMyMac — утиліта для очищення роботи ноутбуків MacBook. Станом на 2021 рік застосунок генерував 80% виторгу компанії і мав майже 1 млн платних користувачів щомісяця.

Також MacPaw розробив власний магазин застосунків для Mac за передплатою – Setapp. Станом на березень 2021 року компанія інвестувала в цей продукт близько $20 млн.

Згідно зі звітом головної компанії групи MacPaw Family Ltd., консолідований виторг групи становив $84 млн у 2022 році та $75 млн у 2021-му. Виторг української юрособи компанії за 2023-й склав 137 млн грн, за даними YouControl.

За 2023 рік кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України скоротилася на 10 656 людей, або ж на 11,5%, йдеться у дослідженні компанії DOU.