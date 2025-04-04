Скорочення співробітників і витрат зекономлять MacPaw близько $7 млн на рік – Косован

Звільнення 20% співробітників і скорочення інших витрат допоможуть українській ІТ-компанії MacPaw економити близько $7 млн на рік, сказав засновник компанії Олександр Косован в інтерв'ю Forbes .

Деталі

«Ми хотіли, щоб це звільнення у нас було єдиним. Працівники отримали гідні умови виходу – компенсації, покриття відпускних, техніку», – каже Косован.

Засновника MacPaw зазначив, що звільнення обійшлися компанії у суттєву суму. Розкривати цифри він відмовився.

«Ми залишили людей, яких найбільше цінуємо в компанії», – додає засновник компанії.

За словами Косована, скорочення працівників стало болісним процесом. «Для мене особисто він залишив слід. Але водночас це момент, який змушує брати ще більше відповідальності за майбутнє», – каже СЕО MacPaw.

Контекст

MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України, заснована Олександром Косованом у Києві. Флагманський продукт компанії – CleanMyMac — утиліта для очищення роботи ноутбуків MacBook. Станом на 2021 рік застосунок генерував 80% виторгу компанії і мав майже 1 млн платних користувачів щомісяця.

Також MacPaw розробив власний магазин застосунків для Mac за передплатою – Setapp. Станом на березень 2021 року компанія інвестувала в цей продукт близько $20 млн.

У листопаді 2024-го MacPaw скоротила 20% працівників через фінансові виклики. «Щоб зберегти стабільність компанії в майбутньому, ми змушені ухвалити важке рішення», – писав тоді Косован у Facebook.