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Скорочення співробітників і витрат зекономлять MacPaw близько $7 млн на рік – Косован

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Звільнення 20% співробітників і скорочення інших витрат допоможуть українській ІТ-компанії MacPaw економити близько $7 млн на рік, сказав засновник компанії Олександр Косован в інтерв'ю Forbes

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Деталі  

  • «Ми хотіли, щоб це звільнення у нас було єдиним. Працівники отримали гідні умови виходу – компенсації, покриття відпускних, техніку», – каже Косован
  • Засновника MacPaw зазначив, що звільнення обійшлися компанії у суттєву суму. Розкривати цифри він відмовився. 
  • «Ми залишили людей, яких найбільше цінуємо в компанії», – додає засновник компанії. 
  • За словами Косована, скорочення працівників стало болісним процесом. «Для мене особисто він залишив слід. Але водночас це момент, який змушує брати ще більше відповідальності за майбутнє», – каже СЕО MacPaw.

Контекст  

MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України, заснована Олександром Косованом у Києві. Флагманський продукт компанії – CleanMyMac — утиліта для очищення роботи ноутбуків MacBook. Станом на 2021 рік застосунок генерував 80% виторгу компанії і мав майже 1 млн платних користувачів щомісяця.

Також MacPaw розробив власний магазин застосунків для Mac за передплатою – Setapp. Станом на березень 2021 року компанія інвестувала в цей продукт близько $20 млн.  

У листопаді 2024-го MacPaw скоротила 20% працівників через фінансові виклики. «Щоб зберегти стабільність компанії в майбутньому, ми змушені ухвалити важке рішення», – писав тоді Косован у Facebook.  

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