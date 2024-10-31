Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Процедура бронювання частково відновлена – Свириденко

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes
Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes

1 хв читання

З 25 жовтня процедура бронювання від мобілізації для працівників, які були заброньовані до 31 травня – відновлена. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказала перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Деталі

  • Без бронювання Україна не зможе забезпечувати економічну стійкість, а це безпосередньо впливає на можливість оборонятися від російської агресії, наголосила Свириденко.
  • Коментуючи призупинення бронювання, вона зазначила, що починаючи з липня спостерігався «аномально швидкий приріст» кількості бронювань та компаній, що отримали статус критично важливих підприємств. 
  • З ініціативи Міноборони розпочався аудит, щоб перевірити, з чим така динаміка пов’язана. Аудит має завершитись до 15 листопада. 
  • «Під час аудиту некоректно додавати нові бронювання. Тому так – зараз вимушена пауза, поки аудит триває», – зазначила Свириденко. 
  • За попередньою інформацією, підозрілих кейсів небагато – менше 10%. В Україні 19 730 підприємств зі статусом критичних, з них – близько 9500 визначені регіонами, решта – міністерствами. Найбільший приріст за кількістю заброньованих – оптова та роздрібна торгівля, будівництво і переробна промисловість, розповіла Свириденко.

Контекст

17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це позначилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. «Бронювання мають понад півтора мільйона людей», – розповів Forbes співрозмовник в уряді. 

Уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міноборони про проведення до 15 листопада 2024 року аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих.

Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

22 жовтня Кабмін дозволив проводити повторні перевірки підприємств на критичність

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні