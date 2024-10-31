Процедура бронювання частково відновлена – Свириденко

З 25 жовтня процедура бронювання від мобілізації для працівників, які були заброньовані до 31 травня – відновлена. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказала перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Деталі

Без бронювання Україна не зможе забезпечувати економічну стійкість, а це безпосередньо впливає на можливість оборонятися від російської агресії, наголосила Свириденко.

Коментуючи призупинення бронювання, вона зазначила, що починаючи з липня спостерігався «аномально швидкий приріст» кількості бронювань та компаній, що отримали статус критично важливих підприємств.

З ініціативи Міноборони розпочався аудит, щоб перевірити, з чим така динаміка пов’язана. Аудит має завершитись до 15 листопада.

«Під час аудиту некоректно додавати нові бронювання. Тому так – зараз вимушена пауза, поки аудит триває», – зазначила Свириденко.

За попередньою інформацією, підозрілих кейсів небагато – менше 10%. В Україні 19 730 підприємств зі статусом критичних, з них – близько 9500 визначені регіонами, решта – міністерствами. Найбільший приріст за кількістю заброньованих – оптова та роздрібна торгівля, будівництво і переробна промисловість, розповіла Свириденко.

Контекст

17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це позначилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. «Бронювання мають понад півтора мільйона людей», – розповів Forbes співрозмовник в уряді.

Уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міноборони про проведення до 15 листопада 2024 року аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих.

Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

22 жовтня Кабмін дозволив проводити повторні перевірки підприємств на критичність.