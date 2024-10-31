Процедура бронирования частично восстановлена – Свириденко

С 25 октября процедура бронирования от мобилизации для сотрудников, забронированных до 31 мая – возобновлена. Об этом в интервью Forbes Ukraine сказала первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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Без бронирования Украина не сможет обеспечивать экономическую устойчивость, а это оказывает непосредственное влияние на возможность обороняться от российской агрессии, подчеркнула Свириденко.

Комментируя приостановку бронирования, она отметила, что, начиная с июля, наблюдался «аномально быстрый прирост» количества бронирований и компаний, получивших статус критически важных предприятий.

По инициативе Минобороны начался аудит, чтобы проверить, с чем такая динамика связана. Аудит должен завершиться до 15 ноября.

«В ходе аудита некорректно добавлять новые бронирования. Поэтому да – сейчас вынужденная пауза, пока аудит продолжается», – отметила Свириденко.

По предварительной информации, подозрительных кейсов немного – менее 10%. В Украине 19 730 предприятий со статусом критических, из них – около 9500 определены регионами, остальные – министерствами. Наибольший прирост по количеству забронированных – оптовая и розничная торговля, строительство и перерабатывающая промышленность, рассказала Свириденко.

Контекст

17 июля правительство запустило новый механизм бронирования через портал «Дія», что значительно сократило время для бронирования сотрудников. Это сказалось на количестве забронированных. Если весной 2023 года Кабмин предоставлял статистику о около 528 000 забронированных сотрудников, то сейчас цифра втрое больше. «Бронирование имеют более полутора миллионов человек», – рассказал Forbes собеседник в правительстве.

Правительство на заседании 8 октября согласилось с предложением Минобороны о проведении до 15 ноября 2024-го аудита принятия решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

20 октября на портале «Дії» появилось сообщение, что услуга электронного бронирования через «Дію» временно остановлена из-за аудита забронированных.

Почему власти пошли на этот шаг и каких изменений ожидать бизнесу, читайте в материале Forbes Ukraine.

22 октября Кабмин разрешил проводить повторные проверки предприятий на критичность.