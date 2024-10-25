Близько 40 000 осіб заброньовані з порушеннями. Щонайменше 20% компаній можуть втратити статус критичних після аудиту – NV Бізнес

У перші дні аудиту критично важливих підприємств були виявлені близько 40 000 військовозобовʼязаних, які заброньовані з порушеннями, пише NV Бізнес. За словами чиновника з команди президента, мінімум 20% компаній після аудиту можуть позбавити статусу критичних.
Міністерство оборони напередодні ініціювало проведення аудиту критично важливих підприємств, які мають право бронювати співробітників від мобілізації.
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Ключові факти
- Співрозмовник видання, знайомий із ситуацією з бронюванням, повідомив, що в уряді почали фіксувати порушення. Наприклад, статус критично важливих отримали придорожні кафе та ресторани, і там бронюють по 20 кухарів, але найбільше порушень стосуються рівня заробітної плати.
- «Коли підприємство подає документи, то вказує велику зарплату. А тільки-но отримує потрібний статус, там починають платити мінімалку», – зазначає він стосовно причин аудиту.
- За його словами, у в перші дні вже виявлено близько 40 000 військовозобовʼязаних, які заброньовані з порушеннями. Аудитом займається спільна комісія Міноборони, Мінекономіки та апарату Кабміну.
- Експерти аналізують документи, за якими кожне підприємство отримало статус критично важливого. Загалом їм доведеться переглянути рішення, які стосуються близько 1000 компаній.
- «Щонайменше 20% компаній після аудиту з великою ймовірністю втратять статус критичних підприємств. Це стосується тих, хто спочатку не мав би потрапити до цього списку. Багато з цих компаній могли торгувати квотою на бронь», – заявив чиновник з команди Зеленського.
- У Кабміні зараз обговорюють зміни до постанови № 76, повідомили два джерела. Одна із основних пропозицій – до переліку критично важливих не може потрапити компанія, яка платить своїм працівникам менш ніж 19 000 грн на місяць. Окрім цього, підприємства мають щомісячно подавати звіти про розмір зарплатні.
- Розглядається і варіант позбавити військові обласні адміністрації права надавати бізнесу статус критично важливого або ж це рішення чиновники на місцях прийматимуть разом із ТЦК. Ще можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, із 100% до 70−90%.
Контекст
17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це відобразилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. «Бронювання мають понад півтора мільйона людей», – розповів Forbes співрозмовник в уряді.
Уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міноборони про проведення до 15 листопада 2024 року аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих.
Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
22 жовтня Кабмін дозволив проводити повторні перевірки підприємств на критичність. Про це свідчить постанова №1204. Критичне підприємство, яке не відповідатиме критеріям, втратить цей статус.
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