Близько 40 000 осіб заброньовані з порушеннями. Щонайменше 20% компаній можуть втратити статус критичних після аудиту – NV Бізнес

У перші дні аудиту критично важливих підприємств були виявлені близько 40 000 військовозобовʼязаних, які заброньовані з порушеннями, пише NV Бізнес . За словами чиновника з команди президента, мінімум 20% компаній після аудиту можуть позбавити статусу критичних.

Ключові факти

Співрозмовник видання, знайомий із ситуацією з бронюванням, повідомив, що в уряді почали фіксувати порушення. Наприклад, статус критично важливих отримали придорожні кафе та ресторани, і там бронюють по 20 кухарів, але найбільше порушень стосуються рівня заробітної плати.

«Коли підприємство подає документи, то вказує велику зарплату. А тільки-но отримує потрібний статус, там починають платити мінімалку», – зазначає він стосовно причин аудиту.

За його словами, у в перші дні вже виявлено близько 40 000 військовозобовʼязаних, які заброньовані з порушеннями. Аудитом займається спільна комісія Міноборони, Мінекономіки та апарату Кабміну.

Експерти аналізують документи, за якими кожне підприємство отримало статус критично важливого. Загалом їм доведеться переглянути рішення, які стосуються близько 1000 компаній.

«Щонайменше 20% компаній після аудиту з великою ймовірністю втратять статус критичних підприємств. Це стосується тих, хто спочатку не мав би потрапити до цього списку. Багато з цих компаній могли торгувати квотою на бронь», – заявив чиновник з команди Зеленського.

У Кабміні зараз обговорюють зміни до постанови № 76, повідомили два джерела. Одна із основних пропозицій – до переліку критично важливих не може потрапити компанія, яка платить своїм працівникам менш ніж 19 000 грн на місяць. Окрім цього, підприємства мають щомісячно подавати звіти про розмір зарплатні.

Розглядається і варіант позбавити військові обласні адміністрації права надавати бізнесу статус критично важливого або ж це рішення чиновники на місцях прийматимуть разом із ТЦК. Ще можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от у військовій промисловості чи енергетиці, із 100% до 70−90%.

Контекст

17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це відобразилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. «Бронювання мають понад півтора мільйона людей», – розповів Forbes співрозмовник в уряді.

Уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міноборони про проведення до 15 листопада 2024 року аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих.

Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

22 жовтня Кабмін дозволив проводити повторні перевірки підприємств на критичність. Про це свідчить постанова №1204. Критичне підприємство, яке не відповідатиме критеріям, втратить цей статус.