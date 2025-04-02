Путін дозволив Goldman Sachs продати акції «Газпрому», «Роснєфті» та інших російських компаній

Компанія Goldman Sachs International зможе продати міноритарні пакети акцій низки російських компанії «Балчуг капітал», якій раніше російська влада дозволила купити місцеву банківську «доньку» цієї американської фінансової групи, пише «Интерфакс» із посиланням на розпорядження президента РФ Володимира Путіна від 2 квітня.

Ключові факти

Згідно із документом, Путін дозволив компанії «Балчуг капітал» придбати у Goldman Sachs International акції «Газпром», «Новатек», «Ростелеком», «Сургутнефтегаз», НЛМК, «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл» і «Интер РАО ЕЭС».

Потім «Балчуг капітал» зможе продати ці папери, не запитуючи у влади додаткових дозволів.

У документі вказана точна кількість акцій кожного емітента, на яку поширюється дозвіл. Це невеликі пакети, найбільший із них – 0,12% «Газпрому» ринковою вартістю майже 4 млрд руб.

Контекст

«Балчуг капітал» – інвестиційна фірма зі штаб-квартирою в Єревані, вона заснована в 2010 році Давидом Амаряном. Компанія, за її власними даними, управляє активами на суму близько $2 млрд.

У січні 2025-го Путін своїм розпорядженням дозволив «Балчуг капітал» придбати 100% ТОВ «Голдман Сакс Банк». Раніше компанія, підконтрольна фонду Balchug Capital, фігурувала в низці угод з викупу активів іноземних компаній, що йдуть з російського ринку, зокрема, американського концерну Caterpillar.