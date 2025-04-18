Кремль заявив про кінець енергетичного перемирʼя. В Офісі президента відреагували

Україна вважає початком енергетичного перемирʼя 25 березня, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у відповідь на заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова про те, що РФ більше не дотримується місячного мораторію на удари по енергообʼєктах. Про це пише «Інтерфакс-Україна» 18 квітня.

Ключові факти

Україна вважає початком енергетичного перемирʼя 25 березня, коли Білий дім опублікував відповідні заяви, сказав Литвин у відповідь на заяви представника Кремля про нібито закінчення місячного енергетичного перемирʼя.

«Не знаю, з якого моменту заяви Пєскова щось для когось значать. Ми вважаємо початком домовленості з американською стороною 25 березня, коли Білий дім опублікував відповідні заяви», – сказав Литвин журналістам 18 квітня.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський попередив про загрозу російських ударів по об’єктах енергетики в час напередодні Великодня або після нього.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що нібито місяць мораторію Росії на удари по енергетичній інфраструктурі України минув, але поки що інших вказівок президента Володимира Путіна не було, цитує його «Интерфакс».

Контекст

Росія обстрілює українську енергетику з жовтня 2022-го. Україна змогла протиставити цьому регулярні дронові удари по російській нафтовій галузі в 2024-му.

США домовилися з Україною та Росією розробити заходи для припинення атак по енергетичних об’єктах за підсумками перемовин, які тривали 23–25 березня в Ер-Ріяді, згідно із заявою Білого дому. Хто міг виграти від енергетичного перемир’я – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

Після цього Росія порушила домовленості, продовживши завдати удари по українських обʼєктах енергосистеми. Зокрема, 17 квітня Росія вчергове пошкодила енергообʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області.