Можливі переговори з Путіним у Стамбулі мають завершитися припинення вогню та обміном полоненими – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі приїзду Путіна на переговори в Туреччину досягти згоди з усіх питань одразу буде неможливо, але необхідно знайти формат для припинення війни. Про це він розповів в інтерв’ю Libération .

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«Зустріч із Путіним має принести політичну перемогу: припинення вогню, обмін полоненими за принципом «всіх на всіх» чи щось подібне», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що через взаємну недовіру між українцями та росіянами потрібен посередник, якому довіряють обидві сторони, зокрема США.

За словами Зеленського, присутність Трампа може спонукати Путіна взяти участь у переговорах. Якщо ж Путін не приїде, це виглядатиме як його «повна поразка».

На полі бою ситуація контрольована, заявив Зеленський додавши, що Україна тримає оборону, а постачання озброєння та дронів покращилося. Водночас він визнає, що бюрократична повільність залишається проблемою. Зеленський закликав США та ЄС до нового, потужного пакету санкцій проти Росії.

Коментуючи тривалість війни, він заявив: «Ніхто не знає, скільки це триватиме. Але не десять років. Україна цього не витримає. Це дорого коштує всім – не лише нашим союзникам, але й ворогам».

У дипломатичній площині Зеленський наголосив на тісних і дружніх відносинах із президентом Франції Емманюелем Макроном, відзначивши його здатність мислити нестандартно та діяти рішуче. Він також наголосив на консолідації позицій Франції, Великої Британії та Німеччини, які, за його словами, утворюють активну «тріаду» – тісно скоординовану дипломатичну групу, що підтримує постійний зв’язок із Києвом.

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Контекст

У ніч на 11 травня президент РФ Володимир Путін закликав Україну розпочати прямі переговори «без попередніх умов» 15 травня в Стамбулі, відкинувши пропозицію «коаліції рішучих» щодо припинення вогню з 12 травня.

Президент США Дональд Трамп підтримав ідею переговорів у Туреччині, але висловив скептицизм щодо їхнього успіху, зауваживши, що Путін, за його словами, «зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні».

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 15 травня перебуватиме в Туреччині та «особисто чекає на зустріч із Путіним». Він підкреслив, що цього разу сподівається на відсутність відмовок із боку російського лідера. «Ми готові до діалогу, щоб зупинити війну. Четвер, Туреччина», – наголосив Зеленський.

12 травня Трамп заявив, що розглядає можливість поїздки до Туреччини для участі в потенційній зустрічі Зеленського та Путіна. «Я думаю про те, щоб полетіти, – сказав він у Білому домі в понеділок. – У четвер у мене щільний графік, але я розглядаю таку можливість».

13 травня спецпосланець Трампа Стівен Віткофф уточнив, що команда Трампа підготувала перелік ключових питань для обговорення, зокрема припинення вогню, статус окупованих Росією територій, контроль над Запорізькою АЕС, неможливість вступу України до НАТО в найближчій перспективі, повернення українських дітей, а також розміщення західних контингентів і миротворців в Україні.