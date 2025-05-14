«Боротьба, а не переговори». Чого чекати від зустрічі з Росією у Стамбулі? Forbes попросив аналітиків зі США, ЄC та України оцінити п'ять сценаріїв (припинення вогню – лише 9%)

Потенційні переговори України, Росії та США у Стамбулі супроводжує хаос навіть на підготовчому етапі. Якою є ймовірність п'яти можливих сценаріїв за результатами зустрічі?
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Дякуємо за підписку
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.