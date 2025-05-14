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«Боротьба, а не переговори». Чого чекати від зустрічі з Росією у Стамбулі? Forbes попросив аналітиків зі США, ЄC та України оцінити п'ять сценаріїв (припинення вогню – лише 9%)

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Зеленський, Путін, Стамбул, переговори, Трамп /Getty Images

Президент Володимир Зеленський на брифінгу щодо можливих переговорів у Стамбулі, 13 травня 2025 Фото Getty Images

Потенційні переговори України, Росії та США у Стамбулі супроводжує хаос навіть на підготовчому етапі. Якою є ймовірність п'яти можливих сценаріїв за результатами зустрічі?

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