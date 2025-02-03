У «Дії» і Viber зʼявляться медичні сповіщення

Уряд затвердив зміни до постанови, які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) здійснювати інформування пацієнтів через альтернативні канали, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 3 лютого. Йдеться про запуск сповіщень у «Дії» і Viber як альтернативу для СМС-повідомлень.

Ключові факти

За словами Федорова, медичні сповіщення стануть доступні вже скоро. Над сервісом Мінцифри працює спільно з МОЗ. Наразі фахівці ДП «Електронне здоровʼя» та НСЗУ проводять внутрішні тестування відправлення push-повідомлень від ЕСОЗ.

У «Дії» надходитимуть такі сповіщення:

номери рецепта та код погашення; код направлення до лікарів; запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Очікується, що завдяки сервісу планувати лікування буде простіше, оскільки сповіщення з електронної системи охорони здоровʼя надходитимуть насамперед у «Дію». Якщо в людини немає застосунку, повідомлення надсилається у Viber. Якщо немає месенджера, сповіщення надійде через СМС, як і раніше.

Зміни дозволять уникнути збоїв у надсиланні СМС, повʼязаних із роботою мобільного оператора.

За даними МОЗ, пацієнти, які не мають телефону та зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, як і раніше, будуть отримувати інформаційну довідку. Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.

Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення, як і завжди, надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.

Контекст

Із 31 січня у застосунку «Дія» відтепер можна повідомити про проблеми з мобільним інтернетом та звʼязком. Послугу можна знайти одразу на головному екрані додатку. Заявку отримає Національна комісія, яка здійснює регулювання зв’язку. Вона дізнається про місця, де все ще є проблеми з інтернетом та звʼязком, і спільно з операторами виправлятиме ситуацію.