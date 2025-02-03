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У «Дії» і Viber зʼявляться медичні сповіщення

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Уряд затвердив зміни до постанови, які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) здійснювати інформування пацієнтів через альтернативні канали, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 3 лютого. Йдеться про запуск сповіщень у «Дії» і Viber як альтернативу для СМС-повідомлень.

Ключові факти

  • За словами Федорова, медичні сповіщення стануть доступні вже скоро. Над сервісом Мінцифри працює спільно з МОЗ. Наразі фахівці ДП «Електронне здоровʼя» та НСЗУ проводять внутрішні тестування відправлення push-повідомлень від ЕСОЗ.
  • У «Дії» надходитимуть такі сповіщення:
  1.  номери рецепта та код погашення;
  2.  код направлення до лікарів;
  3. запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.
  • Очікується, що завдяки сервісу планувати лікування буде простіше, оскільки сповіщення з електронної системи охорони здоровʼя надходитимуть насамперед у «Дію». Якщо в людини немає застосунку, повідомлення надсилається у Viber. Якщо немає месенджера, сповіщення надійде через СМС, як і раніше.
  • Зміни дозволять уникнути збоїв у надсиланні СМС, повʼязаних із роботою мобільного оператора.
  • За даними МОЗ, пацієнти, які не мають телефону та зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, як і раніше, будуть отримувати інформаційну довідку. Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.
  • Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення, як і завжди, надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.

Контекст

Із 31 січня у застосунку «Дія» відтепер можна повідомити про проблеми з мобільним інтернетом та звʼязком. Послугу можна знайти одразу на головному екрані додатку. Заявку отримає Національна комісія, яка здійснює регулювання зв’язку. Вона дізнається про місця, де все ще є проблеми з інтернетом та звʼязком, і спільно з операторами виправлятиме ситуацію.

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