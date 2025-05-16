Суд закрив провадження у справі про поділ майна подружжя Порошенків

Крижопільський районний суд 16 травня вирішив закрити провадження у справі за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка про поділ майна через відсутність предмета спору, повідомляє «Суспільне» . Сума позову становить 17,1 млрд грн.

Ключові факти

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що це рішення може бути оскаржене.

Позов до суду Марина Порошенко подала 27 березня 2025 року. Згідно з декларацією Петра Порошенка, спільні активи подружжя становлять понад 17,1 млрд грн.

Справу розглядали у Тульчинському районі, за місцем реєстрації відповідача – Петра Порошенка.

Під час засідання суд долучив до справи повідомлення від Міністерства юстиції щодо санкцій. «Зміст листа свідчить про можливі заперечення Мінʼюсту, які формально такими не є, – сказав адвокат Новіков. – Я не заперечую проти долучення документа, однак прошу суд не розглядати його як офіційне заперечення».

Адвокатка Марини Порошенко наполягала на праві її клієнтки на частину спільного майна, бо вона не перебуває під санкціями й має повне право на свою частку майна, придбаного у шлюбі. «Саме тому ми подали позов про поділ», – сказала Крістіна Мисенко.

Суддя постановила закрити провадження через відсутність предмета спору і зобов’язала Державну казначейську службу повернути Марині Порошенко 15 640 грн судового збору.

Після засідання адвокат відповідача Новіков сказав, що не погоджується з рішенням суду, вважаючи, що предмет спору таки є, і справа не стосується переписування чи приховування майна. «У нас є план «Б», якщо не спрацює – буде план «С». Ми готові захищатися далі», – наголосив він.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 12 травня 50 найкращих роботодавців країни

Контекст

12 лютого Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про безстрокові санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Санкції передбачають скасування державних нагород, блокування активів, заборону на торговельну діяльність, обмеження на виведення капіталу за кордон, призупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, а також заборону на участь у приватизації чи оренді державного майна.

Марина Порошенко подала до суду позов про поділ майна на 17,1 млрд грн з підсанкційним мільярдером Петром Порошенком. Справу розглядатиме Крижопільський районний суд Вінницької області. Позов був зареєстрований 27 березня 2025 року, а підготовче засідання призначено на 29 квітня.

Розгляд відбуватиметься за правилами загального позовного провадження, оскільки сума позову становить 17,1 млрд грн, що значно перевищує ліміт для спрощеного провадження.

Чи дасть змогу позов обійти санкції і що належить сімʼї колишнього президента – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.