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Rheinmetall витіснить власника бренду Gucci з ключового європейського фондового індексу

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG витіснить французьку компанію люксових товарів Kering SA (власника бренду Gucci) з індексу Euro Stoxx 50, до якого входять найбільші підприємства країн єврозони. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані JPMorgan Chase & Co.

Деталі 

  • Rheinmetall стане єдиною компанією в індексі, що спеціалізується виключно на оборонній промисловості. Її акції зросли майже втричі з початку 2025 року завдяки зростанню військових витрат у Європі. 
  • У травні ринкова капіталізація компанії зросла на 26%, досягнувши приблизно €87 млрд, що перевищує показники більш ніж половини компаній індексу Euro Stoxx 50 станом на кінець місяця. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року акції Rheinmetall зросли приблизно на 1800%.
  • Натомість Kering зазнала значних втрат: її акції впали на 28% з початку року, досягнувши найнижчого рівня з 2016 року в квітні через скорочення витрат заможних китайських споживачів. 
  • Погіршення перспектив галузі також пов’язане з торговими обмеженнями, запровадженими президентом США Дональдом Трампом.

Контекст 

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило зростання глобальних військових витрат на 7,4%, до $2,46 трлн у 2024 році, повідомляє Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS). Німеччина стала лідером у Європі за розміром оборонного бюджету та посіла друге місце в НАТО після США.

Військові витрати Росії зросли на 41,9% у реальному вираженні, досягнувши приблизно 13,1 трлн рублів ($145,9 млрд), що значно перевищує темпи зростання в Європі.

На тлі цих змін президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників збільшити фінансування оборони, запропонувавши країнам НАТО виділяти 5% ВВП на ці потреби, зазначає IISS.

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