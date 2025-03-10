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Ринок праці за три роки війни відновився на 93% – Work.ua

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Через три роки після початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні відновився на 93%. У лютому 2025 року кількість шукачів роботи досягла одного з найвищих показників за період кадрового дефіциту, який розпочався влітку 2023 року. Про це йдеться у дослідженні Work.ua. 

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Деталі 

  • Початок 2025 року приніс позитивні сигнали, говорять дослідники: кількість шукачів і їхніх відгуків на вакансії стала рекордно високою за останні півтора року. У лютому роботодавці опублікували 98 736 вакансій – це на 4% більше, ніж у січні. 
Ринок праці за три роки війни відновився на 93% – Work.ua /Фото 1
  • Така активність після зимових свят є типовою для ринку праці, коли компанії пожвавлюють процеси найму, говорять у Work.ua. Найбільше зростання кількості вакансій зафіксовано в Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій та Миколаївській (+6%) областях.
  • Лідери за кількістю пропозицій роботи залишилися незмінними: третина вакансій (34%) припадає на Київщину, по 9% – на Львівщину та Дніпропетровщину, 6% – на Одещину і 3% – на Харківщину. У всіх цих регіонах у лютому спостерігалося зростання числа вакансій.
Ринок праці за три роки війни відновився на 93% – Work.ua /Фото 2
  • Зазначається, що роботодавці дедалі частіше позначають вакансії тегом «Перевага ветеранам», демонструючи підтримку цій категорії працівників.
  • Майже половина всіх пропозицій (44%) у лютому розподілилася між п’ятьма ключовими категоріями з 28: «Робочі спеціальності, виробництво» – 16 703 вакансії (+5% до січня), «Сфера обслуговування» – 14 535 (+5%), «Продаж, закупівля» – 12 450 (+5%), «Роздрібна торгівля» – 11 392 (+5%), «Логістика, склад, ЗЕД» – 10 314 (+4%).
  • Зростання вакансій відбулося в агросфері та серед керівних посад. Найбільший приріст показали позиції ветеринарного лікаря (+36%), інженера дронів (+30%), асистента стоматолога (+20%), розвідника (+19%), контент-спеціаліста (+17%) та майстрів з ремонту, адміністраторів ресторанів і медичних клінік (+16%). Кількість вакансій із позначкою «Перевага ветеранам» зросла до 4 413 (+18% до січня).
  • Посада директ-менеджера залишається лідером за рівнем конкуренції, говорять дослідники. Хоча кількість шукачів у лютому дещо зменшилася порівняно з січнем, вона все ще залишається високою. 
Ринок праці за три роки війни відновився на 93% – Work.ua /Фото 3
  • Основні показники – число кандидатів, відгуків і середня конкуренція – повернулися до рівня червня 2023 року, коли ринок праці почав відчувати дефіцит кадрів. 
  • Найзапекліша боротьба точиться за віддалені посади в IT, такі як верстальник, Front-end розробник і вебдизайнер, але директ-менеджер (спеціаліст із роботи в соцмережах) утримує першість другий місяць поспіль.
  • Висококонкурентними є вакансії копірайтера, відеомонтажера, перекладача англійської, графічного дизайнера та ретушера.
  • Натомість найменший інтерес у шукачів викликають бойові посади (гранатометник, навідник), медичні спеціальності (епідеміолог, гастроентеролог) і робітничі професії (поризчик, свердлувальник). Серед найпоширеніших шукачів – молодь із досвідом роботи, зокрема продавці-консультанти, адміністратори, менеджери з продажу, водії та бухгалтери.
  • Середня зарплата в лютому 2025 року зросла до 23 500 грн (+500 грн до січня), продовжуючи тенденцію підвищення третій місяць поспіль. У регіонах-лідерах за кількістю вакансій зафіксовано такі зміни: Київщина – 26 500 грн (+500 грн), Львівщина – 24 900 грн (+900 грн), Одещина – 22 500 грн (+500 грн), Харківщина – 21 500 грн (+500 грн).
  • На Дніпропетровщині середня зарплата залишилася на рівні 22 500 грн. Найбільше зростання доходів спостерігається в категоріях «Телекомунікації та зв’язок» (+9%), «Страхування» (+7%), «IT» (+6%) і «Нерухомість» (+5%).

Контекст 

У 2024 році ринок праці України характеризується кількома визначальними тенденціями: нестача кадрів, зростання зарплатних очікувань, вплив мобілізації військовозобов’язаних і відтік робочої сили. Згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 88% компаній розширили штат, створивши нові вакансії, 87% підвищили заробітну плату, а 71% зіткнулися з гострою нестачею кваліфікованих спеціалістів.

Цього року бізнес зосередився на всебічній підтримці співробітників, поєднуючи фінансові заохочення з турботою про їхнє здоров’я та професійний розвиток. Найпоширенішими формами підтримки стали повна виплата зарплати (98%) і преміювання (84%). Крім того, 56% компаній інвестували в навчання персоналу, а 46% організували психологічну допомогу.

Віддалена робота залишається доступною для 25% працівників, тоді як 63% компаній надають таку можливість лише частині команди. Водночас 35% роботодавців повідомили, що всі їхні співробітники перебувають в Україні, але 44% зазначили, що певна частка працівників працює з-за кордону.

Щодо заробітних плат, найбільше зростання зафіксовано в категоріях «Охорона, безпека» (+17%) і «Нерухомість» (+10%). Середня зарплата в країні стабілізувалася на позначці 22 750 грн.

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