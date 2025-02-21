Ринок праці у 2024-му. Держцентр зайнятості назвав сфери з найбільшим дефіцитом кадрів

В Україні через суттєві зміни в економіці загострюється структурне безробіття, за багатьма професіями спостерігається гострий дефіцит кадрів. Про це «Радіо Свобода» повідомило у Державному центрі зайнятості 21 лютого. У 2024 році найбільший дефіцит кадрів в Україні був у сфері освіти.

Ключові факти

У 2024 році у сфері освіти потребували близько 25 000 людей. На другому місці – переробна промисловість – 9000 вакансій. На третьому – сфера розміщення і харчування – 3000 осіб.

За словами заступника директора Державного центру зайнятості Станіслава Павленка, основними причинами дефіциту кадрів є скорочення пропозиції робочої сили внаслідок воєнних дій, міграції населення, призову чоловіків та жінок на військову службу.

Через суттєві зміни в економіці загострюється структурне безробіття і за багатьма професіями спостерігається гострий дефіцит кадрів, при цьому наявні шукачі роботи не володіють необхідними уміннями та навичками, сказав він.

Через призов чоловіків на військову службу ускладняється укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки. Зокрема, якщо до початку війни у структурі безробітних жінки становили 55%, то сьогодні частка жінок зросла до 81%.

У січні 2025 року найбільш відчутний дефіцит кадрів знову був у сфері освіти. Йдеться про 1500 осіб, зокрема у дошкільній освіті – 800 людей.

Станом на 19 лютого на ресурсі «Єдиний портал вакансій», який об’єднує дані Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів для пошуку роботи, розміщувалося 217 000 вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях на порталі становить 23 000 грн.

Контекст

В 2024 році на обліку в Службі зайнятості перебувало майже 400 000 людей, які мали статус безробітного. Зайнятістю були забезпечені 330 000 громадян, повідомляла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. За її словами, кількість українців, які шукають роботу, зменшується. До повномасштабного вторгнення на обліку в Службі зайнятості перебувало близько 1 млн безробітних і в структурі пропорція чоловіків і жінок традиційно становила близько 50% на 50%, то зараз 80% – це жінки і 20% – чоловіки.

Одними з головних причин такої ситуації на ринку праці є масштабна міграція населення за кордон та те, що велика кількість чоловіків і жінок стали на захист України.

Ринок праці залишається у складному становищі, до 2022 року спостерігалась нестача вакансій, наразі – дефіциту кадрів. Гостро стоїть питання пошуку кваліфікованих працівників, таких як швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.

У 2024 році найбільш затребуваними серед роботодавців були робітничі професії, такі як будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник, швачка та інші кваліфіковані фахівці. Водночас серед найбільш рідкісних професій на ринку праці – спеціаліст зі створення перук і ембріолог.