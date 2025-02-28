Росія атакувала Україну понад 200 дронами. Через обстріл енергооб’єктів у шести областях аварійні відключення світла

У ніч на 28 лютого противник атакував 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Від ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Внаслідок російських атак на енергооб’єкти в окремих регіонах України застосували аварійні відключення електроенергії, інформує «Укренерго».

Ключові факти

«Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово – відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках», – сказано в повідомленні НЕК.

За даниими обленерго, йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Полтавську, Запорізьку та Сумську області.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що станом на 09.00 підтверджено збиття 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Ще 97 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Контекст

За три роки повномасштабної війни Росія зруйнувала або пошкодила понад 60 000 енергетичних об’єктів в Україні, заявив міністр енергетики Герман Галущенко 24 лютого. За його словами, від початку вторгнення українська енергетика стала мішенню російських атак, зазнавши понад 30 масштабних ударів, які завдали збитків на мільярди доларів.

Станом на листопад 2024 року прямі збитки інфраструктурі України від повномасштабного вторгнення Росії досягли майже $170 млрд, такі дані наводить KSE Institute. Це на $12,6 млрд більше, ніж на початку року. Енергетична галузь втратила $14,6 млрд. Зокрема, Каховська та Дніпровська ГЕС, Трипільська і Зміївська ТЕС повністю зруйновані, а значна частина інших електростанцій, високовольтних підстанцій та нафтогазових об’єктів зазнали пошкоджень. Росія захопила 18 ГВт української генерації, включаючи гідро- та теплоелектростанції, а також Запорізьку АЕС – найбільшу атомну станцію Європи.

Загальна вартість відновлення України після вторгнення Росії зросла до $524 млрд з $486 млрд, свідчать нові дані Світового банку, Організації Обʼєднаних Націй, Європейської комісії та уряду України. Нова оцінка вища на 8% порівняно з останнім звітом рік тому.