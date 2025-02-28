Россия атаковала Украину более 200 дронами. Из-за обстрела энергообъектов в шести областях аварийные отключения света

В ночь на 28 февраля противник атаковал 208-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. От вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье, сообщили воздушные силы ВСУ. В результате российских атак на энергообъекты в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии, информирует «Укрэнерго».

Ключевые факты

«Причина введения мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты. Первоначально – отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях», – говорится в сообщении НЭК.

По данным облэнерго, речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Запорожской и Сумской областях.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что по состоянию на 09.00 подтверждено поражение 107-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Еще 97 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Контекст

За три года полномасштабной войны Россия разрушила или повредила более 60 000 энергетических объектов в Украине, заявил министр энергетики Герман Галущенко 24 февраля. По его словам, с начала вторжения украинская энергетика стала мишенью российских атак, потерпев более 30 масштабных ударов, нанесших ущерб на миллиарды долларов.

По состоянию на ноябрь 2024 года прямой ущерб инфраструктуре Украины от полномасштабного вторжения России достиг почти $170 млрд, такие данные приводит KSE Institute. Это на $12,6 млрд больше, чем в начале года. Энергетическая отрасль потеряла $14,6 млрд. В частности, Каховская и Днепровская ГЭС, Трипольская и Змиевская ТЭС полностью разрушены, а значительная часть других электростанций, высоковольтных подстанций и нефтегазовых объектов получили повреждения. Россия захватила 18 ГВт украинской генерации, включая гидро- и теплоэлектростанции, а также Запорожскую АЭС – крупнейшую атомную станцию ​​Европы.

Общая стоимость восстановления Украины после вторжения России выросла до $524 млрд с $486 млрд, свидетельствуют новые данные Всемирного банка, Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии и правительства Украины. Новая оценка выше на 8% по сравнению с последним отчетом годом ранее.