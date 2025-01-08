Росія завдала авіаудару по Запоріжжю. Відомо про 13 загиблих, 80 осіб звернулось до лікарень (оновлено)

Росія завдала авіаційного удару по Запоріжжю, зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами, повідомляє Офіс генпрокурора. Оновлено . Станом на 19:11 відомо про 13 загиблих, до лікарень за допомогою звернулось щонайменше 80 людей.

Ключові факти

«Наразі нам відомо про 13 загиблих, офіційно ми можемо підтвердити, що поранено щонайменше 37 людей. Хоча ми вже володіємо інформацією, що до лікарень звернулось щонайменше 80 людей. Тож, кількість поранених буде у декілька разів більшою», – сказав голова обласної військової адміністрації Іван Федоров о ефірі телемарафону.

За словами Федорова, Росія двома КАБами поцілила по житловій забудові. Усі потерпілі доставляються до обласних та міських закладів охорони здоровʼя. Щонайменше 4 людей знаходяться у лікарнях у тяжкому стані.

Очікується, що до ранку вдасться відновити рух вулицею, яка опинились від ударом, а також завершити розбір завалів після обстрілу. Внаслідок атаки потрощено трамвай, десятки автомобілів, декілька маршрутних таксі, також щонайменше одна адміністративна будівля пошкоджена.

9 січня у Запорізькій області оголошено Днем жалоби, це вже третій удар з великою кількістю постраждалих у Запоріжжі за останній місяць.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

Президент Володимир Зеленський після атаки авіабомбами по Запоріжжю висловив співчуття рідним загиблих і наголосив, що «потрібен тиск на Росію за терор».

Зараз триває пошуково-рятувальна операція, надається допомога пораненим.

ОВА публікує фото і відео наслідків ворожого удару по Запоріжжю.

Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Попередній слайд Наступний слайд

Повітряна тривога у Запорізькій області була оголошена о 15:17 через загрозу ударів швидкісними ракетами та КАБами, перші вибухи пролунами у місті о 15:42, повторні – о 16:15.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Контекст

У ніч на 8 січня Росія атакувала Україну 64-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. ППО збила 41 «Shahed» та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Ще 22 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії, один – в Білорусь, повідомляли Повітряні сили ЗСУ.