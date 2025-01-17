Росія завдала удару по Кривому Рогу балістичними ракетами, є жертви і руйнування (оновлюється)

У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки РФ 17 січня є влучання у житлові будівлі та цивільні обʼєкти, загинули три жінки та чоловік, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, 20 січня у місті буде оголошено днем жалоби.