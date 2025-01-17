Росія завдала удару по Кривому Рогу балістичними ракетами, є жертви і руйнування (оновлюється)

У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки РФ 17 січня є влучання у житлові будівлі та цивільні обʼєкти, загинули три жінки та чоловік, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, 20 січня у місті буде оголошено днем жалоби.
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Ключові факти
- 15:30 Внаслідок атаки загинули 4 особи: троє жінок віком 61 рік, 50 років та 43 роки, а також один 20-річний чоловік. Загалом від обстрілу постраждали 11 будинків, в них понівечені вікна, дахи та фасади.
- 14:45 Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася до семи осіб. Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається важким. Одна поранена – середньої тяжкості.
- 14:00. За словами президента Володимира Зеленського, російська армія вдарила по місту балістикою. Внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура. «На жаль, є загиблі. Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар. Мої співчуття рідним і близьким», – написав він. На місці працюють рятувальники, екстрені служби. Триває рятувальна операція. «Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя», – написав президент.
- 13:55. У Кривому Розі пошкоджено дві п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася. За інформацією станом на 13:20, у Кривому Розі четверо загиблих. Три жінки та чоловік. Пʼятеро людей постраждали. Трьох госпіталізовано у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці. За даними Офісу генпрокурора, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей.
- За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вскоєння воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
- 13:45. Близько 12-ї години Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. В області було оголошено повітряну тривогу. О 12:14 було зафіксовано першу швидкісну ціль у напрямку в Кривого Рогу, о 12:29 – ще балістику.
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