Росія хоче створити євразійський торговельний блок для конкуренції зі США, ЄС та Китаєм – FT

Росія прагне відновити свій доступ до світової торгівлі, помістивши себе в центр євразійського торговельного блоку, який буде конкурувати зі сферами економічного впливу США, ЄС та Китаю, пише Financial Times із посиланням на доповідь, яка в квітні 2024 року була представлена ​​на стратегічній сесії під керівництвом премʼєр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

Ключові факти

Російські офіційні особи вважають, що тиск Заходу перешкоджає зусиллям Москви щодо залучення колишніх радянських республік у свою орбіту і налагодження економічних звʼязків із Глобальним Півднем, згідно з урядовим звітом, представленим Кабінетом міністрів Росії у квітні 2024-го декільком десяткам високопоставлених урядовців та топменеджерів деяких найбільших державних компаній Росії.

У доповіді йдеться, що мета Москви – відновити свій доступ до світової торгівлі, помістивши Росію до центру євразійського торговельного блоку, який прагнутиме конкурувати зі сферами економічного впливу США, ЄС та Китаю.

Росія розглядає створення «макрорегіону» як важливий довгостроковий проєкт, який переживе будь-які переговори із Заходом про майбутнє України та допоможе зміцнити її позиції на «світовій арені», йдеться у доповіді.

Новий блок зʼєднає Росію з Глобальним Півднем, надавши кожній стороні доступ до сировини, розвиваючи фінансові та транспортні звʼязки та обʼєднуючи їх за допомогою спільного «світогляду… у якому ми пишемо правила для нового світу і маємо власну політику санкцій», — стверджується у доповіді.

Росія визнає, що перешкоди для глобального відродження РФ залишаються значними. У доповіді сказано, що західні країни успішно погрожували країнам Центральної Азії, змушуючи їх дотримуватися санкцій за допомогою підходу «батога і пряника», пропонуючи їм при цьому доступ до світових ринків, транспортних коридорів та ланцюжків постачання в обхід Москви.

Тим часом союзники Росії отримали вигоду з санкцій, витіснивши російські підприємства зі своєї юрисдикції, взявши під контроль імпортні та експортні потоки та перемістивши виробництво з Росії, йдеться у звіті. У ньому також сказано про те, що країни Центральної Азії також домагалися додаткових комісій, щоб компенсувати ризики порушення санкцій.

У доповіді наголошено, що Росії доведеться «грати в довгу гру», щоб утримати країни Центральної Азії на своїй орбіті.

Країни Центральної Азії користуються «вразливістю» Росії та прагнуть «інтегруватися без Росії» до таких груп, як Організація тюркських держав. Країни «змінили свій світогляд, переосмисливши нашу колективну історію, просуваючи англійську як другу мову замість російської та переходячи на західні освітні стандарти, а також відправляючи свою еліту вчитися на Захід», сказано у презентації.

У доповіді зроблено висновок, що країнам доведеться «ухвалити рішення про свою позицію щодо Росії», але подробиці не розкриваються.

Білорусь у доповіді розглянуто як найуспішніший приклад взаємодії з Росією. Казахстан, найбільша економіка регіону, засудив вторгнення, відмовився визнати захоплені Росією території та спробував продемонструвати дотримання західних санкцій. Сусідній Киргизстан, однак, рішуче став на бік Росії і став важливим маршрутом для ухилення від санкцій.

Контекст

Економічні заходи проти РФ були вперше введені в 2014 році, а потім суттєво розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії проти України. Після 24 лютого 2022 року ЄС ухвалив 15 пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України. Наразі блок готує 16-й пакет санкцій.

10 січня США запровадили жорсткі санкції проти російської нафтової промисловості, включаючи 183 судна, переважно нафтові танкери «тіньового флоту» та судна, що належать російським операторам.

22 січня Трамп заявив, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає Сполученим Штатам, якщо президент РФ Володимир Путін не укладе мирну угоду з Україною.

9 лютого президент США повідомив про прогрес у переговорах про припинення війни між Україною та Росією. Однак він відмовився розкривати деталі можливих контактів із лідером РФ Володимиром Путіним.