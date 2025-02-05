«Тіньовий флот» Путіна та викрадачі культурних цінностей. Зеленський запровадив нові санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський схвалив рішення Ради безпеки та оборони України про санкції щодо 57-ми капітанів «тіньового флоту» РФ, 55-ти викрадачів української культурної спадщини у Криму і трьох музеїв, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях, пише «Інтерфакс-Україна» 5 лютого із посиланням на відповідні укази.

Ключові факти

До списку санкцій увійшли 56 громадян РФ і один Ірану, які є капітанами суден російського «тіньового флоту», а також задіяні в експорті російської нафти в обхід цінової стелі шляхом здійснення перевалок нафти у морі та застосування інших протиправних заходів.

Обмеження запровадили для синхронізації з санкціями, вже введеними партнерами. Очікується, що вони підвищать витрати «тіньового флоту» та ускладнять його операційну діяльність.

Президент запровадив санкції і проти осіб, відповідальних за знищення української культурної ідентичності шляхом проведення незаконних археологічних розкопок на території тимчасово окупованого Криму і вивезення культурних цінностей з території України.

Зокрема, під них потрапили: перший заступник міністра культури РФ Сергій Обривалін, заступних міністра Володимир Осінцев, голова Департаменту державної охорони культурної спадщини Мінкульту РФ Роман Рибало, та директор підсанкційного Інституту археології російської Академії Наук Микола Макаров, які видавали дозволи на проведення незаконних археологічних розкопок в Криму.

Санкції запроваджені і щодо президента Спілки музеїв Росії, гендиректора підсанкційного «Державного Ермітажу» Михайла Піотровського, директора підсанкційного «Державного музею образотворчих мистецтв ім.Пушкіна» Єлизавети Лихачової, та керівника археологічних експедицій Сергій Соловйов, який був безпосередньо задіяний у незаконних розкопках на території Херсонесу Таврійського, пам’ятки ЮНЕСКО.

Санкції введені і до осіб з подвійним громадянством (усього 18), зокрема, щодо першої заступниці «міністра культури Республіки Крим» Ольга Бурової, директора Мелітопольського краєзнавчого музею Євгена Горлачова, а також завідувачки відділу історії та археології стародавнього і середньовічного Криму підсанкційного «Кримського федерального університету ім.Вернадського» Ельзари Хайредінової.

До списку потрапили незаконно зареєстровані на окупованих територіях «Державний історико-археологічний музей-заповідник «Херсонес Таврійський», «Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник», «Центральний музей Тавриди».

Контекст

13 січня Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 140 субʼєктів фінансового сектора РФ. Також він ініціював законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції.

19 січня президент підписав указ, яким вводить у дію рішення РНБО про санкції проти 18 осіб, пов’язаних із Росією. Санкції стосуються пропагандистів, колаборантів і тих, хто сприяє продовженню війни. Серед них – народні депутати Юрій Бойко та Нестор Шуфрич, бізнесмен Костянтин Григоришин, екснардеп Євгеній Мураєв, актриса Ружена Рубльова та інші.

5 лютого Зеленський анонсував «жорсткі» пакети санкцій за підсумком рішення РНБО, але не оголошував які сами.