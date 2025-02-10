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Россия хочет создать евразийский торговый блок для конкуренции с США, ЕС и Китаем – FT

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Россия стремится восстановить свой доступ к мировой торговле, поместив себя в центр евразийского торгового блока, который будет конкурировать со сферами экономического влияния США, ЕС и Китая, пишет Financial Times со ссылкой на доклад, который в апреле 2024 года был представлен на стратегической сессии под руководством премьер-министра РФ.

Ключевые факты

  • Российские официальные лица считают, что давление Запада препятствует усилиям Москвы по привлечению бывших советских республик в свою орбиту и налаживанию экономических связей с Глобальным Югом, согласно правительственному отчету, представленному Кабинетом министров России в апреле 2024-го нескольким десяткам высокопоставленных правительственных компаний.
  • В докладе говорится, что цель Москвы – восстановить свой доступ к мировой торговле, поместив Россию в центр евразийского торгового блока, который будет стремиться конкурировать со сферами экономического влияния США, ЕС и Китая.
  • Россия рассматривает создание макрорегиона как важный долгосрочный проект, который переживет любые переговоры с Западом о будущем Украины и поможет укрепить ее позиции на мировой арене, говорится в докладе.
  • Новый блок соединит Россию с Глобальным Югом, предоставив каждой стороне доступ к сырью, развивая финансовые и транспортные связи и объединяя их посредством общего «мировоззрения… в котором мы пишем правила для нового мира и имеем собственную политику санкций», – утверждается в докладе.
  • Россия признает, что препятствия глобальному возрождению РФ остаются значительными. В докладе сказано, что западные страны успешно угрожали странам Центральной Азии, заставляя их соблюдать санкции с помощью подхода «кнута и пряника», предлагая им при этом доступ к мировым рынкам, транспортным коридорам и цепочкам поставки в обход Москвы.
  • Между тем, союзники России извлекли выгоду из санкций, вытеснив российские предприятия из своей юрисдикции, взяв под контроль импортные и экспортные потоки и переместив производство из России, говорится в отчете. В нем также говорится, что страны Центральной Азии также добивались дополнительных комиссий, чтобы компенсировать риски нарушения санкций.
  • В докладе подчеркивается, что России придется «играть в долгую игру», чтобы удержать страны Центральной Азии на своей орбите.
  • Страны Центральной Азии пользуются «уязвимостью» России и стремятся «интегрироваться без России» в такие группы, как Организация тюркских государств. Страны «изменили свое мировоззрение, переосмыслив нашу коллективную историю, продвигая английский как второй язык вместо русского и переходя на западные образовательные стандарты, а также отправляя свою элиту учиться на Запад», говорится в презентации.
  • В докладе сделан вывод, что странам придется «принять решение о своей позиции по отношению к России», но подробности не раскрываются.
  • Беларусь в докладе рассмотрена как самый успешный пример взаимодействия с Россией. Казахстан, самая крупная экономика региона, осудил вторжение, отказался признать захваченные Россией территории и попытался продемонстрировать соблюдение западных санкций. Соседний Кыргызстан, однако, решительно принял сторону России и стал важным маршрутом для уклонения от санкций.

Контекст

Экономические меры против РФ были впервые введены в 2014 году, а затем существенно расширены с февраля 2022 г. в ответ на полномасштабное вторжение России против Украины. После 24 февраля 2022 года ЕС принял 15 пакетов санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. В настоящее время блок готовит 16-й пакет санкций.

10 января США ввели жесткие санкции против российской нефтяной промышленности, включая 183 судна, преимущественно нефтяные танкеры «теневого флота» и принадлежащие российским операторам суда.

22 января Трамп заявил, что введет высокие налоги, санкции и пошлины на все, что Россия продает Соединенным Штатам, если президент РФ Владимир Путин не заключит мирное соглашение с Украиной.

9 февраля президент США сообщил о прогрессе в переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией. Однако он отказался раскрывать детали возможных контактов с лидером РФ Владимиром Путиным.

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