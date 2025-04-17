Росія нарощує експорт арктичної нафти до Китаю, попри санкції США – Reuters

Росія збільшить у квітні експорт арктичної нафти до Китаю, де змогла знайти покупців, готових узяти ці ресурси в умовах чинних проти них санкцій. Про це 17 квітня пише Reuters з посиланням на аналітичну компанію Vortexa та двох російських нафтотрейдерів.

Деталі

Зазначається, що експорт російської арктичної нафти до Китаю різко зросте у квітні, оскільки продавці пропонують значні знижки та транспортування на танкерах, які не підпадають під санкції, щоб обійти ембарго США.

Близько 10% морського експорту російської нафти припадає на арктичну нафту, яка постраждала від масштабних санкцій Вашингтона, запроваджених у січні.

Ці санкції стосуються майже всіх танкерів, що перевозять сорти нафти, такі як ARCO, Новий порт і Варандей, а також компанії-виробника «Газпром Нафта».

Щоб уникнути обмежень, вантажі перевантажують у міжнародних водах поблизу Сінгапуру та Малайзії на дуже великі нафтові танкери (VLCC), які не підпадають під санкції, у процесі, відомому як перевантаження з судна на судно (STS), перед відправкою до Китаю, говорять трейдери.

За даними видання, минулого тижня щонайменше 4 млн барелів арктичної нафти пройшли STS, а ще 16 млн барелів прибули або прибудуть до Південнокитайського моря цього місяця.

Імпорт арктичної нафти до Китаю має відновитися завдяки достатній пропозиції, але остаточний обсяг залежатиме від логістичних труднощів і попиту з боку китайських нафтопереробників, додають аналітики.

Контекст

США та Євросоюз ввели санкції проти «Роснєфті» через російську агресію в Україні, заборонивши постачання технологій для видобутку нафти в Арктиці та на глибоководних родовищах, а також обмеживши доступ до фінансових ринків Заходу.

У січні 2025 року США посилили обмеження, включивши до санкційного списку понад 30 російських компаній нафтосервісного сектору, зокрема «РН-Буріння» – дочірню компанію «Роснєфті». «Роснєфть» назвала ці санкції незаконними та такими, що сприяють конкурентам на ринку.

У березні Китай імпортував 25 000 барелів арктичної нафти на день, за даними Vortexa. Один із трейдерів пояснив, що перевантаження використовується, оскільки багато китайських покупців вимагають доставки на танкерах, які не під санкціями, щоб уникнути ризику вторинних санкцій, і готові платити вищу ціну за такі вантажі.

Наприклад, танкер Atila, який не підпадає під санкції, у березні завантажив 2,07 млн барелів ARCO з двох санкційних танкерів у водах Великого Сінгапуру та розвантажив вантаж у порту Дун’їн у провінції Шаньдун у квітні, свідчать дані Kpler. Раніше Atila брав участь у STS-перевантаженнях іранської нафти.