Індійські банки почали блокувати платежі за російську нафту після санкцій США

Індійські банки почали блокувати платежі за російську нафту через посилення санкцій США. Під обмеження потрапили понад 180 танкерів так званого тіньового флоту, компанії «Газпром нафта» та «Сургутнафтогаз», страхові фірми, а також шість топменеджерів нафтогазових компаній. Про це пише EnergyIntel 20 січня.

Деталі

У 2023 році Росія експортувала до Індії 1,7 млн барелів нафти щодня, що становило майже половину всіх морських поставок. Новини про санкції з’явилися саме тоді, коли індійські НПЗ узгоджували закупівлі на березень, що змусило їх терміново шукати альтернативних постачальників. За даними Reuters, Індія вже уклала угоди з постачальниками з Оману та ОАЕ, а також веде переговори із Саудівською Аравією та країнами Західної Африки.

За оцінками S&P Global Commodity Insights, компанії «Сургутнафтогаз» і «Газпром нафта», які потрапили під санкції, забезпечували близько 20% експорту російської нафти до Індії. Санкційні танкери перевозили до 450 000 барелів нафти щодня, або чверть від загального обсягу поставок до країни.

Уряд Індії ухвалив рішення заборонити вхід у порти для санкційних танкерів після 12 березня – дати завершення перехідного періоду, визначеного Мінфіном США для завершення угод із суб’єктами, що потрапили під санкції. До цієї дати Індія готова приймати танкери, завантажені до набуття чинності обмежень, повідомляв Bloomberg із посиланням на високопосадовця в Нью-Делі.

Загалом, через посилення американських санкцій Росія може втратити нафтовий експорт в обсязі до 800 000 барелів на день, говорять аналітики, що становить кожен третій барель, експортований морем, і кожен сьомий барель із загального експорту, який Міжнародне енергетичне агентство оцінює у 5 млн барелів на день.

Контекст

Нафта та газ забезпечують майже половину бюджету Росії, що використовується для фінансування військової агресії. У 2023 році Кремль отримав близько $100 млрд від експорту енергоносіїв, який залишається основним джерелом доходів для ведення війни.

США, Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти 180 танкерів, які обходили обмеження під час транспортування російської нафти. За даними Bloomberg, понад 100 таких суден припинили перевезення та більше не доставляють нафту з РФ.

6 січня адміністрація Джо Байдена оголосила нові санкції, спрямовані на «тіньовий флот» Путіна. Мета обмежень – скоротити нафтові доходи Росії. Як зазначає The Washington Post, до санкційних списків можуть бути включені ще близько 100 суден. Окрім цього, США розглядають можливість введення повного ембарго на російську нафту.

8 січня китайська компанія Shandong Port Group, один із найбільших портових операторів країни, закрила східні нафтові порти для танкерів, які потрапили під санкції США.

10 січня США ввели новий пакет санкцій, який охопив 183 судна, здебільшого нафтові танкери «тіньового флоту», а також кораблі російських операторів. Обмеження торкнулися двох російських страхових компаній – «Інгосстрах» і «Альфастрахование», а також державної судноплавної компанії «Совкомфлот». До списків додали російські нафтові компанії «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз» разом із їхніми дочірніми структурами.