Росія атакувала газовидобувні потужності «Нафтогазу», є пошкодження

Росія здійснила чергову, вже восьму від початку року комбіновану атаку на інфраструктуру групи «Нафтогаз», повідомляє пресслужба 28 березня. Внаслідок атаки постраждалих немає, пошкоджені газовидобувні потужності.

Ключові факти

Фахівці «Нафтогазу» вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень.

«Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання», – зазначив очільник групи «Нафтогаз» Роман Чумак.

За його словами, черговий обстріл – не просто атака на інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни.

Контекст

У ніч на 28 березня Росія випустила по Україні 163 дрони, сили ППО знищили 89 дронів, ще 51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків). За даними Повітряних сил ЗСУ, внаслідок атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Раніше стало відомо, що на Полтавщині у результаті атаки пошкоджені складські приміщення компанії «Укргазвидобування», де знаходилися запасні частини, ремонтні засоби для відновлення і ремонту свердловин або обʼєктів переробки нафти і газу.

Цієї зими російські атаки суттєво пошкодили обʼєкти ГТС і газовидобутку України, що могло скоротити власний видобуток на 40%.