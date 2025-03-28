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Росія атакувала газовидобувні потужності «Нафтогазу», є пошкодження

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Росія здійснила чергову, вже восьму від початку року комбіновану атаку на інфраструктуру групи «Нафтогаз», повідомляє пресслужба 28 березня. Внаслідок атаки постраждалих немає, пошкоджені газовидобувні потужності.

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Ключові факти

  • Фахівці «Нафтогазу» вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень.
  • «Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання», – зазначив очільник групи «Нафтогаз» Роман Чумак.
  • За його словами, черговий обстріл – не просто атака на інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни.

Контекст

У ніч на 28 березня Росія випустила по Україні 163 дрони, сили ППО знищили 89 дронів, ще 51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків). За даними Повітряних сил ЗСУ, внаслідок атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Раніше стало відомо, що на Полтавщині у результаті атаки пошкоджені складські приміщення компанії «Укргазвидобування», де знаходилися запасні частини, ремонтні засоби для відновлення і ремонту свердловин або обʼєктів переробки нафти і газу.

Цієї зими російські атаки суттєво пошкодили обʼєкти ГТС і газовидобутку України, що могло скоротити власний видобуток на 40%

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