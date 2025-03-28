Росія атакувала дронами склади «Укргазвидобування» на Полтавщині – ОВА

Ввечері 27 березня Росія атакувала безпілотниками Полтавщину, були пошкоджені складські обʼєкти, адміністративні будівлі та один із трансформаторів на території промислової зони, сказав т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут в ефірі телемарафону.

Ключові факти

«Це складські приміщення компанії «Укргазвидобування», де знаходилися запасні частини, ремонтні засоби для відновлення і ремонту свердловин або обʼєктів переробки нафти і газу», – сказав він.

Водночас внаслідок атаки було знеструмлено декілька мікрорайонів через пошкодження ліній. Станом на 9 ранку електропостачання вже відновили.

За його словами, Росія завдала серію ударів по області. «На даний час нам відомо про 13, частина з них – було влучання, частина – збиті», – пояснив Когут.

Контекст

У ніч на 28 березня Росія випустила по Україні 163 дрони, сили ППО знищили 89 дронів, ще 51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків). За даними Повітряних сил ЗСУ, внаслідок атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Цієї зими російські атаки суттєво пошкодили обʼєкти ГТС і газовидобутку України, що могло скоротити власний видобуток на 40%. Зокрема, компанії «Нафтогаз» та ДТЕК заявили, що у лютому Росія як мінімум двічі атакувала та пошкодила їхні обʼєкти.

До атак Україна видобувала 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала 110–140 млн, компенсуючи нестачу зі сховищ. Із лютого імпорт зріс майже вдесятеро – до понад 20 млн кубометрів на добу.

США, Україна та Росія не змогли домовитися про негайне перемирʼя за підсумками перемовин в Ер-Ріяді. Але домовилися «розробити заходи» для припинення взаємних обстрілів енергетики. Хто більше виграє від енергетичного перемир’я – читайте тут.